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Появилась реакция Канады на обвинение Порошенко в госизмене

Канада отмечает важность прозрачного и законного расследования обвинений в адрес пятого президента Украины, лидера "Европейской солидарности" Петра Порошенко

сегодня, 12:10
Автор:

Кравцев Сергей
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Вслед за Великобританией появилась реакция Канады на подозрение Петру Порошенко в госизмене. Канада акцентирует внимание на двух главных акцентах – расследование должно быть проведено, основываясь на законности и прозрачности. Как передает портал "Комментарии", такие заявление озвучили в посольстве Канады в Украине, пишет "Европейская правда".

Появилась реакция Канады на обвинение Порошенко в госизмене

Петр Порошенко. Фото: Украинская правда

В сообщении говорится, что Канада внимательно следит за процессом по обвинению пятого президента Порошенко в госизмене. В Канаде высказали пожелание, чтобы те обвинения, которые инкриминируют бывшему президенту Украины были проверены согласно стандартов прозрачности, справедливости, законности и беспристрастности.

Читайте на портале "Комментарии" – адвокат Петра Порошенко Илья Новиков заявил, что новые дела против пятого президента Украины – это не начало посадок, которые ранее анонсировал Офис президента, а просто очередное шоу, которое ничего не закончится. Подтверждением этого, по мнению Новикова, есть то, что Генпрокурор Украины Ирина Венедиктова в очередной раз не захотела ставить свою подпись под подозрением Порошенко. Но, если бы те обвинения были реальные и была уверенность власти, что Порошенко реально отправить за решетку, то Венедиктова не упустила бы шанс войти в историю Украины, как первый Генпрокурор, которому удалось посадить бывшего президента, да еще и за государственную измену. Ничего такого не произошло.

Также ранее издание "Комментарии" сообщало – официальный Лондон высказал свое беспокойство делом против Петра Порошенко, заявив, что Великобритания будет внимательно следить за расследованием, акцентировав внимание на то, что в этом деле важно беспристрастное расследование.



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Источник: https://www.eurointegration.com.ua/rus/news/2021/12/23/7131915/
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