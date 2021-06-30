Повышение налогов: верной ли дорогой идем

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Ольга Чародий
Украинская власть продолжает проецировать идеи о новых налогах и акцизах. Верной ли дорогой идем? Может ли усиление налогового давления привести к росту экономики? Эксперты оценили для портала "Комментарии".
Налоги (фото из открытых источников)
Доктор экономических наук, профессор, эксперт Growford
Institute Константин Швабий предупреждает: "Экономика Украины не имеет
потенциала для дальнейшего повышения уровня налогового давления, поскольку
налоговый коэффициент (сумма всех налоговых поступлений и отчислений в
социальные фонды) находится на уровне 40% ВВП. "Благодаря" такому высокому
показателю темпы экономического роста в Украине за последние три десятка лет
являются одними из самых низких в мире (ежегодный средний темп падения около
0,2%), как и уровень капитальных инвестиций (около 10% ВВП по состоянию на
конце прошлого года). Плюс к этому имеем один из самых больших теневых секторов
экономики на уровне 50% официального ВВП".
Эти показатели, по словам эксперта, свидетельствуют о том,
что правительству следует пересмотреть проводимую налоговую политику в сторону
постепенного уменьшения налогового давления — с целью достижения стабильных,
желательно двухзначных темпов роста экономики. Чего вполне реально достичь с
учетом эффекта детенизации экономики.
"Те показатели экономического роста/падения, которые ежегодно
озвучивает Государственная служба статистики Украины, не позволяют понять, за
счет чего происходит рост номинального ВВП — за счет реального роста
официального сектора или присутствует эффект детенизации. Уверен, что при
правильной экономической политике, в том числе и в сфере налогообложения,
Украина сможет выйти на двухзначные темпы экономического роста", — отмечает
Константин Швабий.
Вместе с тем, профессор считает, что последние налоговые
инициативы правительства можно рассматривать положительно в контексте закрытия
существующих прорех в налоговой системе, которые оборачиваются для госбюджета
существенными налоговыми потерями.
"В частности, это касается налогообложения по основной ставке
операций с продажи объектов недвижимого имущества, использования нового подхода
к определению базы налогообложения рентной платы за добычу железных руд,
расширения базы налога по плате за землю", — поясняет Константин Швабий.
Экономический эксперт в Ukraine Economic Outlook Адриан
Пантюхов отмечает, что повышение налогового давления в 9 случаях из 10
негативно отражается на общей экономической активности.
"Без последствий, или почти без них, возможно повышать налоги
для увеличения доходов бюджета. И то — временно, для отраслей, которые
столкнулись с сверхприбылью. Как это сделали в России для металлургов, введя
временные экспортные пошлины на фоне роста мировых цен на черные и цветные
металлы, — напоминает экономист. — Сейчас самый громкий мировой прецедент о
повышении ставок – это глобальный минимальный корпоративный налог, лоббируемый
США, для того, чтобы заставить компании платить налоги по месту получения
выручки. Однако, все инициативы по повышению налогов, ожидаемо, встречают
сопротивление от республиканской партии, и начальные предложения по
финансированию стимулирования экономики, ужимаются в несколько раз, для того,
чтобы не тормозить экономику".
В Украине налоговые инициативы не встречают открытого
противодействия, но последствия от повышения ставок не отличаются, подчеркивает
Адриан Пантюхов.
"Особенно под вопросом время, когда государство говорит об увеличении налогового давления, — считает эксперт. — Экономика Украины хоть и прошла кризисный период, но всё еще неустойчива, и точно не нуждается в дополнительных доходах бюджета за счет повышения ставок — при невыполненном прогнозируемом дефиците бюджета в предыдущем году".
Напомним, анонсированный президентом Владимиром Зеленским законопроект №4167 "о больших экологических налогах" для промышленности рабочая группа народных депутатов дорабатывает третий раз. Такие инициативы обойдутся промышленным предприятиям в 270 млрд грн, рассказал народный депутат Муса Магомедов.
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