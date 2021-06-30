Повышение налогов: верной ли дорогой идем

Украинская власть продолжает проецировать идеи о новых налогах и акцизах. Верной ли дорогой идем? Может ли усиление налогового давления привести к росту экономики? Эксперты оценили для портала "Комментарии".

Налоги (фото из открытых источников)

Доктор экономических наук, профессор, эксперт Growford Institute Константин Швабий предупреждает: "Экономика Украины не имеет потенциала для дальнейшего повышения уровня налогового давления, поскольку налоговый коэффициент (сумма всех налоговых поступлений и отчислений в социальные фонды) находится на уровне 40% ВВП. "Благодаря" такому высокому показателю темпы экономического роста в Украине за последние три десятка лет являются одними из самых низких в мире (ежегодный средний темп падения около 0,2%), как и уровень капитальных инвестиций (около 10% ВВП по состоянию на конце прошлого года). Плюс к этому имеем один из самых больших теневых секторов экономики на уровне 50% официального ВВП".

Эти показатели, по словам эксперта, свидетельствуют о том, что правительству следует пересмотреть проводимую налоговую политику в сторону постепенного уменьшения налогового давления — с целью достижения стабильных, желательно двухзначных темпов роста экономики. Чего вполне реально достичь с учетом эффекта детенизации экономики.

"Те показатели экономического роста/падения, которые ежегодно озвучивает Государственная служба статистики Украины, не позволяют понять, за счет чего происходит рост номинального ВВП — за счет реального роста официального сектора или присутствует эффект детенизации. Уверен, что при правильной экономической политике, в том числе и в сфере налогообложения, Украина сможет выйти на двухзначные темпы экономического роста", — отмечает Константин Швабий.

Вместе с тем, профессор считает, что последние налоговые инициативы правительства можно рассматривать положительно в контексте закрытия существующих прорех в налоговой системе, которые оборачиваются для госбюджета существенными налоговыми потерями.

"В частности, это касается налогообложения по основной ставке операций с продажи объектов недвижимого имущества, использования нового подхода к определению базы налогообложения рентной платы за добычу железных руд, расширения базы налога по плате за землю", — поясняет Константин Швабий.

Экономический эксперт в Ukraine Economic Outlook Адриан Пантюхов отмечает, что повышение налогового давления в 9 случаях из 10 негативно отражается на общей экономической активности.



"Без последствий, или почти без них, возможно повышать налоги для увеличения доходов бюджета. И то — временно, для отраслей, которые столкнулись с сверхприбылью. Как это сделали в России для металлургов, введя временные экспортные пошлины на фоне роста мировых цен на черные и цветные металлы, — напоминает экономист. — Сейчас самый громкий мировой прецедент о повышении ставок – это глобальный минимальный корпоративный налог, лоббируемый США, для того, чтобы заставить компании платить налоги по месту получения выручки. Однако, все инициативы по повышению налогов, ожидаемо, встречают сопротивление от республиканской партии, и начальные предложения по финансированию стимулирования экономики, ужимаются в несколько раз, для того, чтобы не тормозить экономику".

В Украине налоговые инициативы не встречают открытого противодействия, но последствия от повышения ставок не отличаются, подчеркивает Адриан Пантюхов.

"Особенно под вопросом время, когда государство говорит об увеличении налогового давления, — считает эксперт. — Экономика Украины хоть и прошла кризисный период, но всё еще неустойчива, и точно не нуждается в дополнительных доходах бюджета за счет повышения ставок — при невыполненном прогнозируемом дефиците бюджета в предыдущем году".

Напомним, анонсированный президентом Владимиром Зеленским законопроект №4167 "о больших экологических налогах" для промышленности рабочая группа народных депутатов дорабатывает третий раз. Такие инициативы обойдутся промышленным предприятиям в 270 млрд грн, рассказал народный депутат Муса Магомедов.

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