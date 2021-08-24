"Потроллил" Януковича и забыл упомянуть Порошенко: как Зеленский поздравил украинцев с праздником (ВИДЕО)



















Президент Украины Владимир Зеленский не упомянул в своей торжественной речи о президенте-беглеце Викторе Януковиче среди бывших глав страны. Кроме того, он забыл и о своем предшественнике Петре Порошенко, ведь его также не упомянул в своем выступлении. Об этом стало известно во время обращения главы государства, посвященного 30-летию Дня Независимости Украины.

Владимир Зеленский обратился к украинцам (фото из открытых источников)

Владимир Зеленский выступил в центре столицы.

В то же время пятый президент Украины Петр Порошенко присутствовал во время торжеств.

"Ровенская область подарила нам первого президента Украины, Черниговская — второго, Сумская — третьего. Донецкая подарила нам... Леонида Быкова и Сергея Бубку. Луганская — Владимира Даля, Кировоградская подарила Карпенко-Карого и Кропивницкого, а с ним и театр. Полтавская — Николая Лысенко и оперу. Тернопольская — Соломию Крушельницкую и божественный голос. Винницкая — Василия Стуса и силу духа", — заявил Владимир Зеленский.

Напомним, что издание "Комментарии" информировало о том, что Зеленский запустил новый флешмоб ко Дню независимости. Очередное мероприятие, предшествующее яркому празднованию 30-летия с момента провозглашения независимости Украины, было анонсировано президентом Владимиром Зеленским. На личных страницах в соцсетях политик опубликовал призыв к участию в национальном флешмобе #ЗдороваУкраина30.

Суть задания довольно проста. Зеленский предлагает объединить сразу два приятных и полезных занятия: спортивные упражнения и поздравления для родной страны. Следовательно, тот, кого "одарят" флешмобом, должен, надев вышиванку, выполнить наиболее любимое спортивное упражнение 30 раз — за каждый год независимости Украины. После этого следует передать задание кому-то другому.

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