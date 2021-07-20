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Главная Новости Политика внутренняя политика Посол КНР направил Медведчуку письмо накануне апелляции по решению о его домашнем аресте — Зубченко
commentss НОВОСТИ Все новости

Посол КНР направил Медведчуку письмо накануне апелляции по решению о его домашнем аресте — Зубченко

По словам эксперта то, что Медведчук получил письмо от китайского дипломата накануне заседания суда — отнюдь не случайность

сегодня, 16:46
Автор:

Станислав Молчанов

Судебные заседания по делу главы Политсовета партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Виктора Медведчука переносятся, потому что у властей нет законного повода для продления домашнего ареста политика. Такое мнение в своей статье высказал политический обозреватель Александр Зубченко.

Посол КНР направил Медведчуку письмо накануне апелляции по решению о его домашнем аресте — Зубченко

Посол КНР направил Медведчуку благодарственное письмо. Фото из открытых источников

Также эксперт рассказал, что Чрезвычайный и Полномочный посол КНР прислал Медведчуку письмо накануне очередного заседания суда.

"Посол Поднебесной написал открытое письмо Виктору Медведчуку, в котором поблагодарил главу политсовета ОПЗЖ за неоценимый вклад, который он внес в развитие двухсторонних украинско-китайских отношений. Показательно, что посол Китая буквально рассыпался в комплиментах Медведчуку", — обратил внимание журналист.

По мнению Зубченко, время передачи письма от китайского дипломата — неслучайно.

"Весьма примечательно, что письмо посла Китая одному из лидеров "Оппозиционной платформы" появилось буквально накануне рассмотрения Киевским апелляционным судом изменения меры пресечения Виктору Медведчуку. Случайность? Совпадение? Не думаю", — заметил журналист.

Зубченко подчеркнул, что оснований для продолжения домашнего ареста для Медведчука не существует, поэтому прокурорам приходится тянуть время и переносить судебные заседания.

"Неслучайно и то, что КАС так и не вынес решения по делу Медведчука. Ну якобы судья не успел ознакомиться с материалами (зато, видимо, изучил письмо китайского посла), поэтому решил перенести заседание на 30 июля. Явно видно, что в Офис президента не подвезли свежий "креатив", — подчеркнул автор.

Кроме того, говорит Зубченко, есть печальные примеры таких судей, как Родион Киреев и Николай Чаус, которые исполняли политические "заказы", а теперь вынуждены страдать до конца своих дней.

"Да и сам судья явно не горит желанием выносить решение, поскольку прекрасно понимает, чем, по итогу, это может для него закончиться", — добавил журналист.

Помимо этого, Александр Зубченко напомнил, что сотрудники СБУ провели в сумме пять обысков, но так и не смогли найти никаких доказательств против Медведчука.

"Поэтому судья КАС начал что-то подозревать. Действительно, доказательств против Медведчука как не было, так и нет. Пять обысков, в том числе в доме у тещи Медведчука, закончились безрезультатно", — констатировал обозреватель.

По его словам, перед судом сейчас стоит сложная проблема: изменить меру пресечения или же продолжить держать Медведчука под арестом. Из-за того, что ситуация неоднозначная и возможно давление со стороны власти, заседания и переносится, резюмирует Зубченко.


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Источник: https://versii.com/news/utka-po-pekinski/
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Обусуждения

1

сегодня, 16:12

чтол за блевотина

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