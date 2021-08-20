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Главная Новости Политика внутренняя политика После прихода новой власти в МВД, государство может ожидать разгул криминала - СМИ
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После прихода новой власти в МВД, государство может ожидать разгул криминала - СМИ

По мнению некоторых СМИ, отставка Коваля и Марчука станет реваншем криминалитета с разрешения ОП

20 августа 2021, 19:49
Автор:

Станислав Молчанов

Украину может накрыть волна преступности из-за кадровых пертурбаций в МВД по направлению борьбы с криминалитетом. Речь об этом идет в статье "Реванш криминалитета. Как и почему ОП затеяли кадровые перестановки в НПУ", опубликованной изданием Gazeta.UA.

После прихода новой власти в МВД, государство может ожидать разгул криминала - СМИ

Евгений Коваль. Фото: mvs.gov.ua

"Под шумок естественной кадровой текучки последовали сомнительные отставки опытных и профессиональных руководителей, демонстрировавших высокие показатели работы. Так по непонятным на первый взгляд причинам в отставку отправляют ряд должностных лиц, и в первую очередь — Замглавы Нацпола Евгения Коваля – начальника криминальной полиции, и Руслана Марчука – главу департамента стратегических расследований. Любопытно, что именно эти люди принимали непосредственное участие в борьбе против воров в законе. Казалось бы – работа идет успешно, однако по имеющейся информации из внутренних источников в органах, оказывается, как раз это и стало причиной для их "устранения" из системы. Криминалитет потребовал реванш!" — говорится в публикации.

Автор отмечает, что по имеющейся информации, многие из ранее уволенных представителей криминалитета нашли подход к новому главе МВД Денису Монастырскому.

"Или точнее – к Офису Президента. Денис Монастырский, к сожалению, не имеет ни профессионализма, ни опыта для работы на той должности, куда его усадил ОП. Все поступающие оттуда команды он выполняет молниеносно, используя профессионалов в качестве расходного материала. Что будет со страной, когда она лишится профессиональных кадров – над этим теперь не задумываются ни в МВД, ни в ОП", — подчёркивает автор статьи.

В статье отмечается, что после прихода новой власти в МВД, государство может ожидать разгул криминала.

""За ширмой" многие представители органов начинают сотрудничать с теневым миром фактически на партнёрских условиях… И в ближайшее время, скорее всего, сотрудники Нацпола могут столкнуться и с влиянием иного рода со стороны криминалитета – каким оно будет, ну это уже зависит личных интересов и возможных договорённостей", — подытожил автор.


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Обсуждения

людмила

20 августа 2021, 19:19

весь криманал в верхушках риба гниет с голови

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