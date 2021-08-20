После прихода новой власти в МВД, государство может ожидать разгул криминала - СМИ

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Станислав Молчанов
Украину может накрыть волна преступности из-за кадровых пертурбаций в МВД по направлению борьбы с криминалитетом. Речь об этом идет в статье "Реванш криминалитета. Как и почему ОП затеяли кадровые перестановки в НПУ", опубликованной изданием Gazeta.UA.
Евгений Коваль. Фото: mvs.gov.ua
Автор отмечает, что по имеющейся информации, многие из ранее уволенных представителей криминалитета нашли подход к новому главе МВД Денису Монастырскому.
В статье отмечается, что после прихода новой власти в МВД, государство может ожидать разгул криминала.
""За ширмой" многие представители органов начинают сотрудничать с теневым миром фактически на партнёрских условиях… И в ближайшее время, скорее всего, сотрудники Нацпола могут столкнуться и с влиянием иного рода со стороны криминалитета – каким оно будет, ну это уже зависит личных интересов и возможных договорённостей", — подытожил автор.
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Обсуждения
Новости
людмила
20 августа 2021, 19:19
весь криманал в верхушках риба гниет с голови