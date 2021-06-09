Порошенко может быть причастен к финансовым махинациям на государственных предприятиях - блогер

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Станислав Молчанов
Экс-президент Украины, лидер партии "Европейская солидарность", народный
депутат Петр Порошенко, несмотря на
обещания продать кондитерскую фабрику Roshen, так и не сдержал своего слова, а
больше волновался о собственном благосостоянии, чем о развитии страны. Об этом
заявил блогер, руководитель Центра политической разведки Олег Постернак на
своей странице в Facebook.
Петр Порошенко (фото из открытых источников)
Блогер
напомнил об истории с близким другом экс-президента Украины Олегом Гладковским-Свинарчуком - о хищениях в "Укроборонпроме" более чем 250
млн. грн., а завод "Кузница на Рыбацком", как считает блогер, выполняла якобы
роль "прокладки" в коррупционных схемах.
Руководитель
Центра политической разведки также обращает внимание, что в марте 2021 вроде бы
судья Голосеевского райсуда Киева удовлетворил ходатайство адвоката в интересах
ОАО "Компания по управлению активами "Славутич-Инвест" и снял арест с 4 млрд
гривен, который был якобы наложен в рамках обеспечения гражданского иска
Миlgravis Сариtal Раrtners LLС.
Постернак напомнил, что 29 января 2019 года, между
генеральным директором NВТ Жоар Гудмунд Викен и владельцами паевого венчурного
инвестиционного фонда "Финансовые стратегии" (группа Геннадия Корбана
"Славутич-Инвест") Андреем Жовниром и Юрием Кизиловым было подписано соглашение
о строительстве ветряной электростанции мощностью 742 МВт в Акимовском районе
на юге Украины (стоимость проекта составит более 1,2 млрд. евро). Комплекс
планировалось полностью ввести в эксплуатацию до 2022 года.
Еще
одним интересным моментом, как считает
руководитель Центра политической разведки, является то, что в норвежской
компании NВТ появилась "дочка" в Украине — ООО "ЕНБИТИ УКРАИНА",
зарегистрированная 22.11.2018, где с самого начала руководителем и основателем
был якобы предприниматель Козак Вальтер Владислав, и основана будто шведской
ООО "Ист Реньюебл Зофия Супер Холдко Эйби".
Стоит отметить, что "Ист Реньюебл Зофия Эйби", согласно данным из реестров, непосредственно связана с компанией "ИСТ РЕНЬЮЕБЛ ЭНЕРДЖИ ЭЙБИ" — которая выкупила в апреле 2018 ООО "СИВАШЕНЕРГОПРОМ" (ветроэлектростанция на озере Сиваш) в Украине.
Как считает блогер, исходя из представленного материала, очевидно, что лоббировать подписание проекта "Сиваш" и "Зофия" в Давосе в 2019 году, якобы Петр Порошенко пытался для себя.
Напомним, что ранее журналисты BIHUS info получили доступ к новым "пленкам Медведчука". В четвертом материале по итогам расшифровки аудиозаписей они рассказали, чем председатель политсовета ОПЗЖ Виктор Медведчук занимался, пока отвечал за обмен пленными с т.н. "Л/ДНР". Речь шла не только об этом, но и о покупке газа и электричества у РФ. Фигурирует на пленках и Порошенко.
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