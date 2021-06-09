Порошенко может быть причастен к финансовым махинациям на государственных предприятиях - блогер

Экс-президент Украины, лидер партии "Европейская солидарность", народный депутат Петр Порошенко, несмотря на обещания продать кондитерскую фабрику Roshen, так и не сдержал своего слова, а больше волновался о собственном благосостоянии, чем о развитии страны. Об этом заявил блогер, руководитель Центра политической разведки Олег Постернак на своей странице в Facebook.

Петр Порошенко (фото из открытых источников)

"В погоне за собственными интересами, Порошенко (по данным Forbes за 2021 год, его состояние оценивается в $ 1, 6 млрд долларов) вовсе не стеснялся "рекламировать", лоббировать или покрывать крупные сделки и финансовые махинации на государственных предприятиях", — рассказал Постернак.

Блогер напомнил об истории с близким другом экс-президента Украины Олегом Гладковским-Свинарчуком - о хищениях в "Укроборонпроме" более чем 250 млн. грн., а завод "Кузница на Рыбацком", как считает блогер, выполняла якобы роль "прокладки" в коррупционных схемах.

"А также случай, когда Петр Порошенко открыл компанию Рrime Аsset Раrtners Ltd., находясь в кресле президента, и не указал этот актив в финансовой декларации — это история получила название "Панамские документы", — подчеркнул Постернак.

Руководитель Центра политической разведки также обращает внимание, что в марте 2021 вроде бы судья Голосеевского райсуда Киева удовлетворил ходатайство адвоката в интересах ОАО "Компания по управлению активами "Славутич-Инвест" и снял арест с 4 млрд гривен, который был якобы наложен в рамках обеспечения гражданского иска Миlgravis Сариtal Раrtners LLС.

"4 млрд грн — это сумма ожидаемой комиссии от привлечения и сопровождения инвестиций на сумму более 1 млрд евро, которые были обещаны консалтинговой компании", — считает блогер.

Постернак напомнил, что 29 января 2019 года, между генеральным директором NВТ Жоар Гудмунд Викен и владельцами паевого венчурного инвестиционного фонда "Финансовые стратегии" (группа Геннадия Корбана "Славутич-Инвест") Андреем Жовниром и Юрием Кизиловым было подписано соглашение о строительстве ветряной электростанции мощностью 742 МВт в Акимовском районе на юге Украины (стоимость проекта составит более 1,2 млрд. евро). Комплекс планировалось полностью ввести в эксплуатацию до 2022 года.

"Примечательно, что до конца 2020 года оператор сетей "Укрэнерго" еще даже не подозревал о таких планах и заявлял, что с ним никто не согласовывал присоединения сотен мегаватт "зеленых" мощностей", — акцентировал блогер.

Еще одним интересным моментом, как считает руководитель Центра политической разведки, является то, что в норвежской компании NВТ появилась "дочка" в Украине — ООО "ЕНБИТИ УКРАИНА", зарегистрированная 22.11.2018, где с самого начала руководителем и основателем был якобы предприниматель Козак Вальтер Владислав, и основана будто шведской ООО "Ист Реньюебл Зофия Супер Холдко Эйби".

Стоит отметить, что "Ист Реньюебл Зофия Эйби", согласно данным из реестров, непосредственно связана с компанией "ИСТ РЕНЬЮЕБЛ ЭНЕРДЖИ ЭЙБИ" — которая выкупила в апреле 2018 ООО "СИВАШЕНЕРГОПРОМ" (ветроэлектростанция на озере Сиваш) в Украине.

Как считает блогер, исходя из представленного материала, очевидно, что лоббировать подписание проекта "Сиваш" и "Зофия" в Давосе в 2019 году, якобы Петр Порошенко пытался для себя.

"Вероятно, что в случае проведения расследования, окажется, что экс-президент таким образом готовил инвестубежище для отмывания своих денег", — резюмировал блогер.

Напомним, что ранее журналисты BIHUS info получили доступ к новым "пленкам Медведчука". В четвертом материале по итогам расшифровки аудиозаписей они рассказали, чем председатель политсовета ОПЗЖ Виктор Медведчук занимался, пока отвечал за обмен пленными с т.н. "Л/ДНР". Речь шла не только об этом, но и о покупке газа и электричества у РФ. Фигурирует на пленках и Порошенко.



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