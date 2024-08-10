Порошенко мог способствовать бронированию своего адвоката от мобилизации – СМИ

Адвокат бывшего президента Украины Петра Порошенко Илья Новиков получил бронирование от мобилизации через агрофирму своего работодателя, пишет издание "Украинские новости".

Адвокат Порошенко Илья Новиков получил бронь. Фото из открытых источников

"Порошенком была организована и успешно реализована операция "уклонист" для известного российского адвоката Ильи Новикова, который, по нашим данным, получил украинское гражданство", — говорится в сообщении издания.

Как утверждает издание, в мае-июне 2024 года Новиков был оформлен на работу на винницкий агрокомплекс "Заря Подолья", занимающийся выращиванием и переработкой сахарной свеклы. Агрофирма была основана "Укрпроминвест-Агро", владельцами которого является семья Петра Порошенко. Компания активно подает списки на бронирование сотрудников.

Издание напоминает, что Илья Новиков был адвокатом 1-го номера списка "Батькивщины" Надежды Савченко, а с 2019 года — личным адвокатом Порошенко, в частности, по делу о государственной измене, которое расследует ДБР.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что лидер "Европейской солидарности" Петр Порошенко якобы рекомендует депутатам своей фракции провести летний отдых максимально незаметно для широкой общественности, пишет издание "Униан". В материале говорится, что, якобы, такую рекомендацию политик дал на фоне скандала вокруг его законопроекта, что позволяет свободный выезд за границу нардепам, чиновникам, судьям и прокурорам. Издание пишет о том, что якобы поначалу Порошенко просил своих нардепов вообще отказаться от отдыха за границей, однако депутаты с этим не согласились.

