Полная перезагрузка: кто придет на смену «новым лицам» – как война изменит украинскую политику

Война в Украине продолжается, но уже сейчас для многих становится понятным, что после войны украинская палитра кардинально изменится. Перезагрузка элит может произойти по всей стране. Что ждет украинскую политику (политикум) после войны? Как она может измениться? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.

В украинской политике новый вес обретут те лица, которые в медийном плане сейчас на слуху

Политический психолог, эксперт по вопросам невербальной коммуникации, волонтер Валентин Ким рассуждает так:

"Скорее всего, будем обречены идти по пути 2014 года. Тогда в ВР 8 созыва вошло немало комбатов. Но, по большому, счету, это закончилось ничем. Единственный, кто как-то умудрился задержаться в той политической повестке, это Татарук. Больше ни о ком ничего в политическом смысле не слышно. Причем там были как представители добробатов, так и кадровые военные. Тот же Юрий Мамчур. Героический украинец, рискнувший жизнью, продемонстрировавший умение организовать подчиненных. Создавший прецедент, которого ранее не было. Украинские военные фактически с голыми руками преодолели вооруженное давление россиян и вывезли огромное количество бортов украинской транспортной авиации с Крыма. Но в политике он не прижился. Это была не его ниша. И он из нее ушел".

По словам эксперта, что произойдет с украинскими военными в новом политическом цикле – сказать пока сложно. В данный момент они заняты не самопиаром, а своим настоящим делом – воюют, уничтожают врага.

"В этом плане больше перспектив у украинских журналистов, пишущих на военную тематику, на тему противостояния Украины и России, – считает Валентин Ким. – Тут на слуху Юрий Бутусов, Павел Казарин, Юрий Мацарский. Не уверен, что они пойдут в политику. Даже скорее уверен, что не пойдут. Но у них потенциал для дальнейшей политической карьеры выше, чем у просто военных. Потому что они более узнаваемы".

Сейчас у нас, подчеркивает эксперт, – вуаль войны. Поэтому в медийном пространстве мы не видим практически никого из военных, кроме главкома ВСУ Залужного. Хоть там, безусловно, есть гениальные полковники и генералы, отличные тактики, превосходные организаторы, администраторы сложных процессов. Люди, способные организовать логистические цепочки. Но мы их не видим. Не потому что их нет. А потому что их не показывают.

"Примерно то же самое происходит сейчас в волонтерской среде, которая также способна давать украинской политике ярких личностей. Но пока волонтерам, понятно, не до того, – отмечает Валентин Ким. – Вот и остается журналистика, которая вынуждена находиться в узком поле деятельности. Сформировать позитивный образ на фоне борьбы с врагом можно. А на фоне борьбы с собственной властью, оппозиционное представление – нельзя. Потому что нельзя сейчас власть критиковать, это многие отмечают".

Интересным потенциалом, по словам политпсихолога, обладают также чиновники.

"Есть глава МИД Дмитрий Кулеба, который может захотеть играть более значимую роль, – рассказывает Валентин Ким. – Есть бывшая замминистра иностранных дел Украины по вопросам европейской интеграции, нынешняя советник министра энергетики Лана Зеркаль. Очень интересный образ. Она способна перетянуть на себе интерес именно как образ женский, при этом достаточно жесткий. Ранее лидер "Батькивщины" Юлия Тимошенко практически никому из женщин в украинской политике не оставила шансов быть самостоятельной, интересной и привлекательной фигурой. А в лице Ланы Зеркаль мы как раз таки видим очень интересную, молодую, амбициозную, профессиональную, успешную фигуру. Да, она пока не заявляет о политических амбициях. Но у нее точно есть политический потенциал. Может возможность более ярко проявиться у главы Минобороны Алексея Резникова, который за последние полгода перед широкомасштабным российским вторжением уже был медийно узнаваем".

Традиционно огромный потенциал у популистов, уверен Валентин Ким. У того же Алексея Арестовича – советника главы Офиса президента.

"Он вполне способен организовать свой собственный политический проект. Или усилить в этом плане любой другой, в который войдет, – рассуждает эксперт. – Арестович в этом плане не переборчивый. Ранее он умудрялся пару раз кардинально менять свои политические предпочтения. И чувствовать себя при этом вполне ресурсно".

Во многих политических списках мы увидим достаточное количество офицеров и солдат ВСУ

Руководитель Фундации "Высшая школа профессиональной политики" Олег Вострых предполагает, что украинскую политику ждут серьезные трансформации. После войны, подчеркивает он, после пережитых потерь близких и родных, утраты имущества и бизнеса, у общества будет сформирован запрос на качественно новую политическую модель.

"Где на первом месте будет человек и его права, где власть гарантирует всем равенство перед законом, где власть ответственна перед избирателями и есть реальные механизмы отзыва нарушивших закон депутатов, увольнения чиновников. Где дружба или родственные связи не дают взрывного карьерного старта. Где суды работают по Закону и не зависят от звонка с Банковой. Где буква закона выше всех связей и финансов", – рисует эксперт Украину будущего.

Произойдут ли эти качественные изменения, или мы останемся в плену сладких слов политиков, зависит от общества, уверен Олег Вострых. От того, сможет ли оно "дожать" политический бомонд – и вынудить их пойти на изменения.

"Ведь то, что мы видим сейчас, показывает, что политики пытаются остаться в своих парадигмах – и еще более укрепить свою власть. Да, в условиях войны, не нужны разглагольствования и миллион мнений. Но и перебирание на себя всех функций с передачей их клеркам и людям, не наделенным этими полномочиями действующим законодательством, тоже не является позитивным примером, – подчеркивает эксперт. – Плюс – коррупционные скандалы, которые и дальше продолжают просачиваться наружу. Всё это создает точки напряженности на будущее".

ВСУ, самоотверженно воюющие на фронте, пользуется сейчас несомненным авторитетом и поддержкой общества. И политики уже начинают готовить себе плацдармы для отступления, акцентирует Олег Вострых.

"Думаю, что во многих политических списках мы увидим достаточное количество офицеров и солдат ВСУ. Но будет ли их настолько много в Верховной Раде, чтобы провести реальные изменения в украинском политикуме, а не декоративные – покажет время. Политики постараются снова заговорить проблемы развития общества и вместе с олигархами выстроить обновленную систему по выкачиванию преференций и льгот из бюджета для своего бизнеса. Задача общества – не позволить им этого сделать. Уверен, что вернувшиеся с войны бойцы точно не пожелают, чтобы всё оставалось так, как раньше. А количество оружия на руках, заставит политиков думать и меняться, – прогнозирует эксперт. – Запрос на качественные изменения в обществе давно созрел. И выборы президента 2019 года показали, что этот процесс перешагнул политиков. Тот, кто будет пробовать вернуться в прошлое, имеет все шансы остаться на обочине политических процессов в Украине".

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