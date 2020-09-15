Полковник и пресс-секретарь подорвались на растяжке на Донбассе

В результате подрыва на растяжке в Донецкой области получили ранения двое украинских военных: полковник Александр Апполонов прессекретар одной из бригад. Об этом сообщает штаб Операции объединенных сил на своей странице в Фейсбуке.

"15 сентября около 11.40 в районе населенного пункта Шумы Донецкой области в результате взрыва гранаты типа РГД-5, установленной, вероятно, в виде растяжки, получили ранения двое военнослужащих - полковник А.Апполонов и пресс-секретарь одной из бригад В.Залевский. оба раненые доставлены в больницу города Торецк, их состояние - стабильное, удовлетворительное", - идет речь в заявлении штаба.

В штабе уверяют, что сейчас идет полное расследование этого события и всех его обстоятельств. Отмечается, что по информации по состоянию на данный момент, нет подтверждений того, что этот инцидент был не случайным.

Как ранее сообщали "Комментарии", первый президент Украины Леонид Кравчук готов отправиться на Донбасс для переговоров.

Также он добавил, что проинформировал российскую сторону о готовности поехать в поселок Шумы Донецкой области, где накануне была сорвана инспекция позиций ВСУ. Нопри условии, что вместе с ним будет находиться глава делегации РФ на переговорах Борис Грызлов.







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