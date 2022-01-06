Политтехнолог рассказал, чего не хватает Разумкову для успешной карьеры

Комментируя события в украинской политике в 2021 году политический технолог Сергей Гайдай в эфире программы "Что это было?" высказался о МФО Разумкова и дал прогноз по карьере бывшего спикера парламента. По его мнению, сейчас Дмитрий Александрович находится в выгодном положении. С одной стороны, он новое лицо в политике, с другой — он перешел в оппозицию к теряющей рейтинги власти.

Дмитрий Разумков, фото Facebook

Однако значительного прироста его рейтинга в ближайшем будущем не стоит ожидать, поскольку успех получают харизматы, имеющие политический контент, то есть концепцию, стратегию.



Сергей Гайдай говорит, что у Разумкова нет политического контента, например, об изменении неэффективной модели власти. Хотя и "стартовый капитал" у Дмитрия Александровича неплохой – примерно 8% голосов по разным данным соцопросов. Как говорит, эксперт, это капитал, о котором каждый политик мечтал бы на старте карьеры.

Впрочем, даже название его МФО не говорит о политическом контенте. А "Разумная политика" – это больше ставка на личность, чем на программу.

"В политике надо любить не личность, а те идеи, программы, цели, которые ты перед собой ставишь. Если контента нет, то это политическая пустота. Я не вижу (у Разумкова – ред.) команды, а правильная команда, кстати, всегда собирается на контент", – отметил эксперт.

Также Сергей Гайдай объяснил, что политическая харизма – это не желание понравиться всем, а когда для любой аудитории политик говорит не то, что она хочет услышать, а то, что верно для него, и в то же время он звучит убедительно. По словам политтехнолога, в Украине таких харизматов очень мало.

Как сообщал портал "Комментарии", эксперт Сергей Гайдай рассказал, в каком положении оказался пятый президент и почему ему хуже, чем Януковичу.

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