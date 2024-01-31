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Политолог Рейтерович: Реакция общества на отставку Залужного напугала Офис президента

Информацию об отставке Залужного, вероятно, «слив» кто-то из его сторонников, чтобы обезопасить главкома от отставки, об этом в эфире «Общественного радио» сказал политолог Игорь Рейтерович, сообщают «Комментарии»

31 января 2024, 14:52
Автор:
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Ткачик Олеся
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Политолог Игорь Рейтерович считает , что есть два сценария того, почему информация об отставке главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного оперативно попала в соцсети. Первый, маловероятный, Офис президента хотел протестовать реакцию общества на отставку главкома, говорит Рейтерович.

Политолог Рейтерович: Реакция общества на отставку Залужного напугала Офис президента

В ОП неожидали такой реакции общества

Наиболее вероятно, по его мнению, вторая версия.

"По меньшей мере, разговор об отставке велся, причем на высоком уровне, возможно, между президентом и Залужным. О ней знал определенный круг людей; неважно, это люди "офисные" или военные. Соответственно, кто-то эту информацию просто "слив", преследуя собственные мотивы, они могут быть совершенно разными. Например, кто-то выступает категорически против такого развития событий, поэтому он надеялся, что это обезопасит главнокомандующего от действий Офиса президента".
, – говорит Рейтерович.

Поскольку, говорит эксперт, информация об отставке Залужного стала публично, Офис президента решил использовать первый вариант и замерить реакцию общества на такое кадровое решение.

"Мне кажется, что эта реакция не то чтобы отрезвила их, — она их напугала в определенной степени. Возможно, также была какая-то реакция наших партнеров",
– отметил Рейтерович.

Теперь, по его мнению, Банковой все-таки придется доводить ситуацию до какого-то логического завершения.

Напомним, "Комментарии" писали о том, что 29 января соцсети "взорвались" информацией о том, что Зеленский уволил Залужного с должности главного комитета ВСУ. Также сообщалось, что якобы на его место назначен председатель ГУР Минобороны Кирилл Буданов.

В то же время в Минобороны опровергли эту информацию.

Также "Комментарии" анализировали, что может стоять за слухами об отставке Залужного. Так, некоторые эксперты считают , что слухи о чьей-то отставке не распространяются так стремительно в обществе, если для них нет оснований. И если сейчас отставка Залужного не состоялась, но есть информация, что главком с верховным главнокомандующим разговаривали на эту тему, то отставка — дело времени, подчеркивали они.






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Источник: https://hromadske.radio/
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