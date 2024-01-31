Политолог Рейтерович: Реакция общества на отставку Залужного напугала Офис президента

Рубрики
МЕНЮ
Ткачик Олеся
Политолог Игорь Рейтерович считает , что есть два сценария того, почему информация об отставке главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного оперативно попала в соцсети. Первый, маловероятный, Офис президента хотел протестовать реакцию общества на отставку главкома, говорит Рейтерович.
В ОП неожидали такой реакции общества
Наиболее вероятно, по его мнению, вторая версия.
Поскольку, говорит эксперт, информация об отставке Залужного стала публично, Офис президента решил использовать первый вариант и замерить реакцию общества на такое кадровое решение.
Теперь, по его мнению, Банковой все-таки придется доводить ситуацию до какого-то логического завершения.
Напомним, "Комментарии" писали о том, что 29 января соцсети "взорвались" информацией о том, что Зеленский уволил Залужного с должности главного комитета ВСУ. Также сообщалось, что якобы на его место назначен председатель ГУР Минобороны Кирилл Буданов.
В то же время в Минобороны опровергли эту информацию.
Также "Комментарии" анализировали, что может стоять за слухами об отставке Залужного. Так, некоторые эксперты считают , что слухи о чьей-то отставке не распространяются так стремительно в обществе, если для них нет оснований. И если сейчас отставка Залужного не состоялась, но есть информация, что главком с верховным главнокомандующим разговаривали на эту тему, то отставка — дело времени, подчеркивали они.
Обсуждения
Новости