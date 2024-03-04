Политолог рассказал, что ждет Украину, если вместо Шмыгаля назначат Ермака

Рубрики
МЕНЮ
Ткачик Олеся
По словам политолога Виктора Небоженко, речь идет о немалых деньгах – по 60 млрд долларов от американцев и членов Европейского Союза.
Андрей Ермак
При этом, эксперт не исключает, что, например, вместо Дениса Шмыгаля формально может быть назначен вице-премьер Михаил Федоров, но министры все равно будут "бегать" на консультации в Офис президента к Ермаку.
Как считает Небоженко, в случае перехода Ермака в Кабмин, может произойти неожиданная концентрация оперативно-тактических интересов Ермака и Главнокомандующего ВСУ Александра Сырского, при "вооруженном нейтралитете" главы ГУР Кирилла Буданова, что приведет к "перетеканию" реальной власти в стране, во время войны, из Офиса в Кабмин.
В этом случае, считает Небоженко, Западу придется иметь дело с двумя центрами власти, что резко ослабит прогнозирование политической ситуации и перспектив Украины.
По мнению политолога, Зеленскому надо будет решить, что для него важнее — будущее Украины или свое политическое будущее.
Ситуация, говорит он, осложняется еще тем, что пока у Зеленского много осторожных врагов, но мало соперников на политическом поле.
Напомним, ранее портал "Комментарии" рассказывал, когда палата представителей США может проголосовать за выделение помощи Украине.
Обсуждения
Новости