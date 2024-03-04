logo

BTC/USD

65032.07

ETH/USD

3504.60

LTC/USD

90.19

USD/UAH

38.60

EUR/UAH

41.90

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Политика внутренняя политика Политолог рассказал, что ждет Украину, если вместо Шмыгаля назначат Ермака
commentss НОВОСТИ Все новости

Политолог рассказал, что ждет Украину, если вместо Шмыгаля назначат Ермака

Если Владимир Зеленский решится до 30 мая назначить на место премьера главу своего офиса Андрея Ермака и заменить посла в США Оксану Маркарову, то это станет свидетельством, что офис претендует на всю помощь от союзников, считает политолог Небоженко

сегодня, 13:00
Автор:
avatar

Ткачик Олеся
Поделитесь публикацией:

По словам политолога Виктора Небоженко, речь идет о немалых деньгах – по 60 млрд долларов от американцев и членов Европейского Союза.

Политолог рассказал, что ждет Украину, если вместо Шмыгаля назначат Ермака

Андрей Ермак

"Поэтому американцы, наученные горьким опытом, не торопятся вбросить в Украину огромные финансы без своего контроля. Точно также поступают европейцы. Им не нравится, что огромные деньги могут попасть в руки анонимной кучки близких друзей Офиса",
— написал в Фейсбуке политолог.

При этом, эксперт не исключает, что, например, вместо Дениса Шмыгаля формально может быть назначен вице-премьер Михаил Федоров, но министры все равно будут "бегать" на консультации в Офис президента к Ермаку.

Как считает Небоженко, в случае перехода Ермака в Кабмин, может произойти неожиданная концентрация оперативно-тактических интересов Ермака и Главнокомандующего ВСУ Александра Сырского, при "вооруженном нейтралитете" главы ГУР Кирилла Буданова, что приведет к "перетеканию" реальной власти в стране, во время войны, из Офиса в Кабмин.

"А Зеленский в Офисе может остаться лишь со своей разросшейся патронажной службой, имиджмейкерами и мифической партией "Слуг народа",
— отметил политолог.

В этом случае, считает Небоженко, Западу придется иметь дело с двумя центрами власти, что резко ослабит прогнозирование политической ситуации и перспектив Украины.

По мнению политолога, Зеленскому надо будет решить, что для него важнее — будущее Украины или свое политическое будущее.

"Сейчас, вероятно, у президента Зеленского нет решений острейших проблем Украины, но есть острое желание остаться у власти еще на неопределенный срок. При этом, что его популярность и репутация как перспективного и удачливого, и демократичного президента Украины быстро угасает – нет побед на фронте, нет политической стратегии, власть деградирует и коррумпируется, а срок его правления быстро заканчивается",
- добавил политолог.

Ситуация, говорит он, осложняется еще тем, что пока у Зеленского много осторожных врагов, но мало соперников на политическом поле.

Напомним, ранее портал "Комментарии" рассказывал, когда палата представителей США может проголосовать за выделение помощи Украине.




Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=pfbid0bDZ9i8ryEfjgRdDwUDxrneuJMQmcgQhW8xZkG4Rd8A9WiUafa6Rg3uQA6dn845oil&id=100009010040969
Теги:
comments

Обсуждения


Новости

Все новости