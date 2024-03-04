Политолог рассказал, что ждет Украину, если вместо Шмыгаля назначат Ермака

По словам политолога Виктора Небоженко, речь идет о немалых деньгах – по 60 млрд долларов от американцев и членов Европейского Союза.

Андрей Ермак

"Поэтому американцы, наученные горьким опытом, не торопятся вбросить в Украину огромные финансы без своего контроля. Точно также поступают европейцы. Им не нравится, что огромные деньги могут попасть в руки анонимной кучки близких друзей Офиса", — написал в Фейсбуке политолог.

При этом, эксперт не исключает, что, например, вместо Дениса Шмыгаля формально может быть назначен вице-премьер Михаил Федоров, но министры все равно будут "бегать" на консультации в Офис президента к Ермаку.

Как считает Небоженко, в случае перехода Ермака в Кабмин, может произойти неожиданная концентрация оперативно-тактических интересов Ермака и Главнокомандующего ВСУ Александра Сырского, при "вооруженном нейтралитете" главы ГУР Кирилла Буданова, что приведет к "перетеканию" реальной власти в стране, во время войны, из Офиса в Кабмин.

"А Зеленский в Офисе может остаться лишь со своей разросшейся патронажной службой, имиджмейкерами и мифической партией "Слуг народа", — отметил политолог.

В этом случае, считает Небоженко, Западу придется иметь дело с двумя центрами власти, что резко ослабит прогнозирование политической ситуации и перспектив Украины.

По мнению политолога, Зеленскому надо будет решить, что для него важнее — будущее Украины или свое политическое будущее.

"Сейчас, вероятно, у президента Зеленского нет решений острейших проблем Украины, но есть острое желание остаться у власти еще на неопределенный срок. При этом, что его популярность и репутация как перспективного и удачливого, и демократичного президента Украины быстро угасает – нет побед на фронте, нет политической стратегии, власть деградирует и коррумпируется, а срок его правления быстро заканчивается", - добавил политолог.

Ситуация, говорит он, осложняется еще тем, что пока у Зеленского много осторожных врагов, но мало соперников на политическом поле.

Напомним, ранее портал "Комментарии" рассказывал, когда палата представителей США может проголосовать за выделение помощи Украине.



