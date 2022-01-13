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Политолог рассказал, что может угрожать Порошенко, когда он вернется

Эксперт предположил, что Порошенко не изберут меру пресечения в виде удержания под стражей

сегодня, 16:37
Автор:

Козлова Альбіна
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Петр Порошенко сообщил, что прилетит в Борисполь 17 января. Там его будут встречать поклонники и однопартийцы. В эфире 24 канала выступал политолог и председатель правления Центра прикладных политических исследований Пента Владимир Фесенко.

Политолог рассказал, что может угрожать Порошенко, когда он вернется

Петр Порошенко, фото из открытых источников

Эксперт высказал предположение, проведут ли правоохранительные органы задержание пятого президента в аэропорту и какую меру пресечения могут избрать политику.

"Мое предположение, что в офисе президента и у правоохранительных органов нет однозначной позиции по этому вопросу. Рискну предположить, что есть сторонники показательного задержания. Хотя я убежден, что максимум, что грозит Порошенко — это выход под залог или домашний арест. На время следствия посадить известного человека в тюрьму практически невозможно. А есть противники этого, потому что возникают риски конфликтных ситуаций, роста политического напряжения. Кажется, что сейчас нет однозначной позиции по поводу того, что делать с Порошенко", — говорит политолог.

С другой стороны, Петру Алексеевичу выгодная сложившаяся ситуация. И чем громче будут события 17 января, тем лучше для него в политическом плане. Также эксперт сравнил возможное задержание Порошенко с высылкой Саакашвили.

"В команде Порошенко используют ту же стратегию, которую использовали в команде Саакашвили. Тогда Порошенко высылал его за границу и пытался не пустить в Украину. Готовили планы как его задержать. Тогда поклонники Саакашвили организовывали акции в поддержку лидера. Сейчас в роли Саакашвили оказался сам Порошенко", – добавляет Фесенко.

Что касается влияния задержания пятого президента на политические рейтинги, то эксперт высказал мнение, что эффект может быть нулевым. Особенно трудно спрогнозировать, как отреагируют те люди, которые "колеблются" в своих политических взглядах и не являются сторонниками ни Зеленского, ни Порошенко.

Татьяна Козаченко, адвокат и председатель общественной организации "Общественный люстрационный комитет", также высказалась о вероятности задержания пятого президента в аэропорту.

"Трудно комментировать, потому что в публичном доступе не находится ни одного судебного документа о его задержании или избрании ему меры пресечения. Поэтому комментировать предположения сложно. Учитывая, каким образом пытались вручить сообщение о подозрении, зная, что лицо находится за границей, говоря о том, что оно не явилось в суд, точно зная, что у него есть уважительные причины и оно находится за границей и не должно в тот же момент прибывать на территорию Украины, это манипуляции. На сегодняшний день ДБР настаивает, что сообщение о подозрении вручили. Если есть определение о задержании, то очевидно, что правоохранители будут совершать действия по задержанию Порошенко при его прилете в Борисполь и после этого доставлять его в суд, где может быть рассмотрено ходатайство об избрании меры пресечения", — говорит юрист.

Также она подчеркнула, что лично экс-президенту не было вручено ни повестки, ни сообщения о подозрении.

Как сообщал портал "Комментарии", эксперт Сергей Гайдай рассказал, в каком положении оказался пятый президент.


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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=B6DAeak4Yhk
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