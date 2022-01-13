Политолог рассказал, что может угрожать Порошенко, когда он вернется

Петр Порошенко сообщил, что прилетит в Борисполь 17 января. Там его будут встречать поклонники и однопартийцы. В эфире 24 канала выступал политолог и председатель правления Центра прикладных политических исследований Пента Владимир Фесенко.

Петр Порошенко, фото из открытых источников

Эксперт высказал предположение, проведут ли правоохранительные органы задержание пятого президента в аэропорту и какую меру пресечения могут избрать политику.

"Мое предположение, что в офисе президента и у правоохранительных органов нет однозначной позиции по этому вопросу. Рискну предположить, что есть сторонники показательного задержания. Хотя я убежден, что максимум, что грозит Порошенко — это выход под залог или домашний арест. На время следствия посадить известного человека в тюрьму практически невозможно. А есть противники этого, потому что возникают риски конфликтных ситуаций, роста политического напряжения. Кажется, что сейчас нет однозначной позиции по поводу того, что делать с Порошенко", — говорит политолог.

С другой стороны, Петру Алексеевичу выгодная сложившаяся ситуация. И чем громче будут события 17 января, тем лучше для него в политическом плане. Также эксперт сравнил возможное задержание Порошенко с высылкой Саакашвили.



"В команде Порошенко используют ту же стратегию, которую использовали в команде Саакашвили. Тогда Порошенко высылал его за границу и пытался не пустить в Украину. Готовили планы как его задержать. Тогда поклонники Саакашвили организовывали акции в поддержку лидера. Сейчас в роли Саакашвили оказался сам Порошенко", – добавляет Фесенко.

Что касается влияния задержания пятого президента на политические рейтинги, то эксперт высказал мнение, что эффект может быть нулевым. Особенно трудно спрогнозировать, как отреагируют те люди, которые "колеблются" в своих политических взглядах и не являются сторонниками ни Зеленского, ни Порошенко.

Татьяна Козаченко, адвокат и председатель общественной организации "Общественный люстрационный комитет", также высказалась о вероятности задержания пятого президента в аэропорту.

"Трудно комментировать, потому что в публичном доступе не находится ни одного судебного документа о его задержании или избрании ему меры пресечения. Поэтому комментировать предположения сложно. Учитывая, каким образом пытались вручить сообщение о подозрении, зная, что лицо находится за границей, говоря о том, что оно не явилось в суд, точно зная, что у него есть уважительные причины и оно находится за границей и не должно в тот же момент прибывать на территорию Украины, это манипуляции. На сегодняшний день ДБР настаивает, что сообщение о подозрении вручили. Если есть определение о задержании, то очевидно, что правоохранители будут совершать действия по задержанию Порошенко при его прилете в Борисполь и после этого доставлять его в суд, где может быть рассмотрено ходатайство об избрании меры пресечения", — говорит юрист.

Также она подчеркнула, что лично экс-президенту не было вручено ни повестки, ни сообщения о подозрении.

Как сообщал портал "Комментарии", эксперт Сергей Гайдай рассказал, в каком положении оказался пятый президент.

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