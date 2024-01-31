Политолог Фесенко: Отставка Залужного напоминает эпопею с отставкой Резникова

История с увольнением Валерия Залужного очень напоминает историю с отставкой Алексея Резникова, в свое время возглавлявшего Минобороны, отмечает политолог Владимир Фесенко.

Залужного уволят, как и Резникова

Он напомнил, что впервые Резникова отправляли в отставку примерно год назад. И тогда среди кандидатов, которые его могут заменить, тоже называли главу Главного управления разведки Кирилла Буданова.

"Но тогда это не произошло, как и сейчас с Залужным. Затем летом прошлого года началась вторая волна этой эпопеи. И тогда были слухи, что Резникову предлагали должность посла, как будто бы и сейчас Залужному. В конце концов, эта эпопея завершилась отставкой Резникова тогда, когда наконец-то нашли ему приемлемую замену"

, — отметил политолог.

По его мнению, нечто подобное может быть и с отставкой Залужного.

"Возможно, была неудачная репетиция его отставки. Как сообщают некоторые источники, ему предлагали что-то другое, он отказался. Но, с очень высокой вероятностью, это не последняя попытка. Возможно, это произойдет, когда найдется "преемник", который согласится заменить Залужного в должности Командующего ВСУ"

, – говорит Фесенко.

По его мнению, отставка Залужного – это лишь вопрос времени и обстоятельств.

"Об обстоятельствах, то это – ситуация на фронте, которая вряд ли будет улучшаться, активность Залужного в соцсетях, и, особенно, политическая активность и "болтливость" его окружения",

— подытожил эксперт.

Напомним, "Комментарии" писали о том, что 29 января соцсети "взорвались" информацией о том, что Зеленский уволил Залужного с должности главного комитета ВСУ. Также сообщалось, что якобы на его место назначен председатель ГУР Минобороны Кирилл Буданов.

В то же время в Минобороны опровергли эту информацию.

Также "Комментарии" анализировали, что может стоять за слухами об отставке Залужного. Да, некоторые эксперты считают, что слухи о чьей-то отставке не распространяются так стремительно в обществе, если для них нет оснований. И если сейчас отставка Залужного не состоялась, но есть информация, что главком с верховным главнокомандующим разговаривали на эту тему, то отставка — дело времени, подчеркивали они.