Политолог Фесенко: Отставка Залужного напоминает эпопею с отставкой Резникова

Рубрики
МЕНЮ
Ткачик Олеся
История с увольнением Валерия Залужного очень напоминает историю с отставкой Алексея Резникова, в свое время возглавлявшего Минобороны, отмечает политолог Владимир Фесенко.
Залужного уволят, как и Резникова
Он напомнил, что впервые Резникова отправляли в отставку примерно год назад. И тогда среди кандидатов, которые его могут заменить, тоже называли главу Главного управления разведки Кирилла Буданова.
По его мнению, нечто подобное может быть и с отставкой Залужного.
По его мнению, отставка Залужного – это лишь вопрос времени и обстоятельств.
Напомним, "Комментарии" писали о том, что 29 января соцсети "взорвались" информацией о том, что Зеленский уволил Залужного с должности главного комитета ВСУ. Также сообщалось, что якобы на его место назначен председатель ГУР Минобороны Кирилл Буданов.
В то же время в Минобороны опровергли эту информацию.
Также "Комментарии" анализировали, что может стоять за слухами об отставке Залужного. Да, некоторые эксперты считают, что слухи о чьей-то отставке не распространяются так стремительно в обществе, если для них нет оснований. И если сейчас отставка Залужного не состоялась, но есть информация, что главком с верховным главнокомандующим разговаривали на эту тему, то отставка — дело времени, подчеркивали они.
Обсуждения
Новости