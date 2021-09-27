Политический октябрь в Украине: каких важных решений ожидать и почему

Эксперты озвучили для издания "Комментарии" политический прогноз для Украины на октябрь и рассказали, какие важные решения могут приняты властью и какие события или потрясения могут произойти в стране.

Флаг Украины - фото из открытых источников

Интересно посмотреть, подпишет ли Разумков закон "об олигархах". Если нет, скорее всего, его попытаются снять с поста спикера

Политолог, сотрудник Международного центра перспективных исследований (МЦПД) Максим Степаненко считает, что так или иначе в октябре пропитаны политическими моментами будут три процесса.

"Наиболее чувствительная для людей тема – это начало отопительного сезона. Видим ситуацию, которая складывается накануне. Подорожание цены на газ на мировых рынках, перекладывание вопроса формирования тарифов на местную власть. Всё это однозначно будет плодить конфликты по линии центр — местная власть, – уверен эксперт. – Правительство заявило, будто цена для населения не изменится, оставшись в районе 8 грн за куб. Но заявления — это одно, а реализация — совсем другое. Тем более, что для юрлиц, для бюджетных учреждений, для промпредприятий фиксированной цены нет. То есть, им будут предлагать купить газ по заоблачным расценкам".

Вторым важным процессом октября Максим Степаненко называет возможность введения очередного локдауна – по всей Украине или в части областей.

"Здесь также присутствуют ярко выраженные политические акценты. И ситуация точно не в пользу центральной власти. К сожалению, ее план по проведению массовой вакцинации, не был в достаточной мере реализован. Из-за этого мы находимся под угрозой очередного кризиса в медицинских учреждениях, многих из которых уже переполнены. Важный вопрос — закроют ли нас по домам в октябре, как весной-2020, или этого удастся избежать? Ответ пока неизвестен, но одно несомненно – темпы вакцинации нужно наращивать", – подчеркивает эксперт.

Третий важный процесс – насквозь политический – будет, по его словам, происходить в Верховной Раде и вокруг нее.

"Тут вам и рассмотрение госбюджета-2022, и возможное принятие резонансного "ресурсного" законопроекта № 5600 (поднятие налогов, ренты и так далее). И, конечно, дальнейшая судьба закона "об олигархах" (№5599) и усиление противостояния спикера Дмитрия Разумкова с Офисом президента, – отмечает Максим Степаненко. – Голосование за этот закон показало, насколько расходятся позиции Разумкова (который даже дистанционно, находясь на больничном, внес свою лепту правкой о том, что определять олигархов должно НАПК, а не СНБО) и ОП. В этом ракурсе важно говорить не столько о роли самого Разумкова, хоть как по мне это точно лучший спикер в послемайданный период Украины. Вся эта ситуация, в том числе позорное голосование – с попранием регламента, за документ с взаимосключающими правками, посылает негативные сигналы и нашим зарубежным партнерам, и самой президентской фракции. Демонстрирует, что первые лица команды, который ассоциировались с успехом на выборах Зеленского и партии "Слуга народа " , могут быть отсеяны, выброшены — за собственное мнение. Причем мнение вполне адекватное".

По мнению эксперта, нардепы СН должны понимать, что такие подходы могут применить и к ним. Ну, а само голосование за законопроект №5599 показало, что ОП продолжает воспринимать монобольшинство как "зеленые кнопочки".

"Интересно посмотреть, подпишет ли Разумков закон. Если нет, скорее всего, его попытаются снять с поста спикера, – прогнозирует Максим Степаненко. – А если подпишет, ветирует ли президент документ, который пропихивали с нарушением регламента и каких-то здравых смыслов".

Ждём нового раунда войны Банковой против мэра Киева Виталия Кличко, против спикера Рады Дмитрия Разумкова и борьбы за рейтинги

Политический эксперт Светлана Кушнир отмечает:

"Октябрь, обычно, месяц пролетарский. Но пока коммунальные платежки с новыми фантастическими суммами не пришли, а президентская команда то ловит покусившихся на советника президента – Шефира, то будет смаковать на бальнеологическом курорте водичку под звуки лекций и реляций партийного руководства, мы проковыляем этот десятый месяц года в полушоковом состоянии. Ждём молниеносного рассмотрения законопроекта о столице, уже раскритикованного Советом Европы (не отвечает положениям Европейской хартии о местном самоуправлении), ждём нового раунда войны Банковой против мэра Киева Виталия Кличко, против спикера Рады Дмитрия Разумкова и борьбы за рейтинги".

Но самое интересное, по мнению эксперта, будет в регионах, где уже чувствуется движение к объединению противников власти, а также состояться выборы в двух округах на Херсонщине и Черкащине (довыборы в Раду) и мэрские – в городе Харькове.

"Вот там будет и жарко, и страшно, и потоки грязи и компромата, на которые медиатехнологи Банковой попробуют переключить голодного и нищего украинца, отвлекая от насущных проблем и импотентности центральной власти их решить. За выборами в Харькове я бы рекомендовала особенно наблюдать. Власть предержащие в пропрезидентской партии не удосужились найти достойного кандидата на должность главы Харьковского горсовета. Но админресурс будет использован максимально в интересах одного из кандидатов, уже сейчас являющегося секретарем городского совета", – прогнозирует Светлана Кушнир.

По ее мнению, какова будет реакция на результаты выборов, будет ли процедура демократической, что скажут западные наблюдатели относительно равности прав участников – это будет о многом свидетельствовать в отношениях Банковая — регионы.

"А еще я жду информации, когда же в космос полетит спутник "Сич-1", амбициозный запуск которого анонсировал вип-агитатор партии "Слуга народа" и по совместительству глава державы – Владимир Зеленский. Вот может же такое чудесное событие произойти в октябре? Думаю, что процент вероятности таки есть", – отмечает эксперт.

Ранее эксперт озвучил прогноз цен на продукты в Украине в октябре.

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