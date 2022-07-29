Политический эксперт рассказал, что могло стать реальной причиной увольнения главы СБУ Баканова

Реальной причиной увольнения главы СБУ Ивана Баканова могли стать обыски в офисе аффилированной с Павлом Фуксом компании Инвестохилз Веста 14 июля. Баканова могли снять, чтобы он не успел обнародовать "находки". Об этом пишет издание UNN, ссылаясь на слова политического эксперта Алексея Голобуцкого.

Иван Баканов. Фото: СБУ

По его данным, изъятые следователями материалы могли содержать доказательства связей Фукса с аппаратом президента России и финансирование им главы ОП Андрея Ермака. Эти факты глава Баканов вроде бы планировал обнародовать в понедельник 18 июля, то есть на следующий день после своего внезапного увольнения.

Бизнесмен Павел Фукс — гражданин России, имеет общий бизнес с семьей Андрея Портнова в РФ, о чем весной этого года сообщали журналисты "Схем". Один из его бизнесов в Украине — фонд "Инвестохилз Веста", скупающий проблемные активы. На компанию жаловались иностранные инвесторы, обвиняя ее в пользовании услугами черных нотариусов и рейдерском захвате бизнеса. В 2021 году СБУ инициировала уголовное производство против группы компаний Инвестохилз, в которую входит и фуксовская Инвестохилз Веста.



Журналисты издания пишут, что в публичной плоскости интересы Фукса и Ермака пересекались в рамках проекта мемориала в Бабьем Яру. Управляет проектом Роза Тапанова. Сообщается, что с 2004 по 2019 год она работала в фирмах, связанных с Андреем Ермаком.

"С ростом влияния Ермака росли и должности Тапановой: кроме управления Национальным заповедником "Бабий Яр", с апреля 2021 года она назначена членом Наблюдательного совета АО "Ощадбанк". В то же время, в 2020 году Тапанова упоминается в соглашениях с Павлом Фуксом и представляет в судах уже упомянутую финансовую компанию "Инвестохилз Веста", связанную с ним", — пишет Алексей Голобуцкий.

По словам Голобуцкого, возможные доказательства связей Ермака с Фуксом и Россией, точнее риск их обнародования СБУ могли стать истинной причиной увольнения Баканова.

"Независим от Ермака Баканов вполне мог планировать обнародование этих доказательств. Это и могло стать реальной причиной молниеносной отставки второго детства президента: с целью недопущения разоблачения настоящей российской агентуры в высших эшелонах. Если так, то все удалось: теперь весь контроль правоохранительной вертикали окончательно замкнулся на Андрее Ермаке", — пишет Алексей Голобуцкий.

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