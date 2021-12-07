Политический эксперт Джангиров: СБУ могла предоставить данные и видео о поездке Ахметова в Вильнюс изданию Фиалы

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Станислав Молчанов
После сюжета про Гуту Томаша Фиале, владельца издания "Украинская правда", якобы набирали "с Банковой" и объяснили, что он не прав. В качестве компромисса могло быть решено, что издание Фиалы подготовит несколько "правильных" сюжетов для Офиса президента Зеленского. Об этом на своей странице в сети Facebook пишет политический эксперт Дмитрий Джангиров, передает "Комсомольская правда в Украине".
Ринат Ахметов - фото: пресс-служба ФК "Шахтер"
Эксперт отметил, что съемку в вильнюсском ресторане Neringa и в гостинице Esperanza поручили сделать близкому товарищу Михаила Ткача и его постоянному оператору – Ярославу Бондаренко. Билеты и гостиницу (Aldo ir Aldonos sodyba) Ярославу якобы бронировала, выкупала и оплачивала со своей карточки советница Ивана Баканова – Алена Семыкина.
Эксперт рассказал, что оператор Бондаренко банально проспал момент вылета Авакова, Гройсмана и Ахметова из Борисполя. А то, что снял оператор "УП" в Вильнюсе – в рамках подготовки сюжета – якобы не подошло из-за брака.
Эксперт предположил, что до Нового года редакции "Украинской правды" предстоит выпустить еще два сюжета про бизнес Рината Ахметова, а у Ткача уже якобы есть гигабайты других фото и видео с Ахметовым, Аваковым, Яценюком и Разумковым, которые он мог получить из СБУ.
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