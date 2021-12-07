Политический эксперт Джангиров: СБУ могла предоставить данные и видео о поездке Ахметова в Вильнюс изданию Фиалы

После сюжета про Гуту Томаша Фиале, владельца издания "Украинская правда", якобы набирали "с Банковой" и объяснили, что он не прав. В качестве компромисса могло быть решено, что издание Фиалы подготовит несколько "правильных" сюжетов для Офиса президента Зеленского. Об этом на своей странице в сети Facebook пишет политический эксперт Дмитрий Джангиров, передает "Комсомольская правда в Украине".

Ринат Ахметов - фото: пресс-служба ФК "Шахтер"

"Томашу могли пообещать, что вмешательства в редакционную политику "Украинской правды" не будет, а с Севгиль Мусаевой все уладят по линии крымскотатарского Меджлиса. Для первого сюжета Мише Ткачу могли дать "правильную" наводку, когда и кого именно снимать в Борисполе, а также помочь съёмочной группе срочно вылететь в Вильнюс, чтобы организовать "документирование" на видео встречи Рината Ахметова с группой товарищей в одной из местных гостиниц, – под предлогом празднования дня рождения Савика Шустера", — пишет Джангиров.

Эксперт отметил, что съемку в вильнюсском ресторане Neringa и в гостинице Esperanza поручили сделать близкому товарищу Михаила Ткача и его постоянному оператору – Ярославу Бондаренко. Билеты и гостиницу (Aldo ir Aldonos sodyba) Ярославу якобы бронировала, выкупала и оплачивала со своей карточки советница Ивана Баканова – Алена Семыкина.

"Сюжет должен был выйти накануне пресс-конференции Владимира Зеленского, на которой объявили о госперевороте. Но Михаил и его команда, в силу одной вполне простительной славянской слабости, сорвал все дедлайны, а его команда провалила почти все эпизоды съемок", — говорит Джангиров.

Эксперт рассказал, что оператор Бондаренко банально проспал момент вылета Авакова, Гройсмана и Ахметова из Борисполя. А то, что снял оператор "УП" в Вильнюсе – в рамках подготовки сюжета – якобы не подошло из-за брака.

"К моменту публикации сюжета у группы не было ни одного кадра ни с Ринатом Ахметовым, и ни одного кадра непосредственно с самого дня рождения. В итоге сотрудники компетентных органов могли предоставить Ткачу всю свою оперативную съемку, которую делали штатные сотрудники на мобильные телефоны и видеорегистраторы служебных автомобилей", — пишет Дмитрий Джангиров.

Эксперт предположил, что до Нового года редакции "Украинской правды" предстоит выпустить еще два сюжета про бизнес Рината Ахметова, а у Ткача уже якобы есть гигабайты других фото и видео с Ахметовым, Аваковым, Яценюком и Разумковым, которые он мог получить из СБУ.

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