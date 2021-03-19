Политэксперт: Бизнесмен Полищук пытается контролировать Киевский областной совет

Бизнесмен Виктор Полищук пытается переформатировать Киевский областной совет и назначить туда жену своего партнера Анатолия Гунько. Так, Полищук лично обращался в Офис президента, чтобы решить этот вопрос. Об этом сообщает "Апостроф" со ссылкой на политического эксперта Янину Соколовскую и ее авторскую колонну на "Delo".

Киевский областной совет - фото из открытых источников

"В борьбе за Киевский областной совет одну из ключевых ролей играет опальный бизнесмен Виктор Полищук. Он довольно известная личность в Украине, а особенно на Киевщине. Полищук имеет тесные родственные связи с бывшим премьером РФ Дмитрием Медведевым — жена Полищука племянница Светланы Медведевой (жены Дмитрия Медведева). Полищука считают главным строителем в Броварах, он владеет сетью магазинов бытовой техники "Эльдорадо" (компании правоохранители неоднократно обвиняли в торговле контрабандой и подделками из Китая) ТРЦ и БЦ Gulliver, а также был владельцем скандально известного банка "Михайловский", — говорится в сообщении.

Эксперт отметила, что контроль над Киевским областным советом дает неограниченные строительные возможности для Полищука. К тому же, жена его близкого партнера Анатолия Гунько — депутат облсовета от "Слуги народа", что делает ее главным претендентом на кресло председателя, отмечает Соколовская.

"Дело в том, что жена Анатолия Гунько, Наталья Гунько, тоже не без помощи Полищука прошла в Киевский областной совет на очередных местных выборах 2020 (от "Слуги народа", №3 в списке). Сейчас, когда позиции Дубинского ослабли, партнеры Гунько и Полищук не замедлились и пошли в наступление. Из наших источников стало известно, что Полищук лично ездил на переговоры в Офис президента, где предлагал Наталью Гунько на должность главы Киевского областного совета. Такие предложения обычно не делаются без немалой финансовой составляющей. В конце концов весь этот хаос, вызванный Полищуком, привел к серьезному расколу во фракции "Слуга народа" в Киевском областном совете", — написала она.

Также политэксперт отметила, что "стремительный взлет бизнесмена Полищука в СМИ связывают с дружбой с "семьей" Януковича, а также с плодотворным сотрудничеством с Кремлем, где господин Полищук имеет родственные связи".

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