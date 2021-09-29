Полицейские будут проверять подлинность COVID-сертификатов по QR-кодам

Для полицейских готовится программное обеспечение, которое будет проверять COVID-сертификаты "Дії" и бумажные справки о вакцинации. Об этом сообщил Игорь Клименко, глава Национальной полиции Украины, в своем блоге на "Интерфакс".



COVID-сертификат "Дія" - фото Минцифры

Игорь Клименко напомнил, что локдаун приближается, а значит, для граждан восстановятся ограничения на посещение общественных заведений, проезд в транспорте, работу школ и университетов. У тех, кто вакцинировался, будут определенные привилегии — этих ограничений будет меньше. Но если у кого-то будут привилегии, то найдутся желающие получить эти привилегии незаконно. Поэтому Нацполиции необходимо иметь инструменты для проверки подлинности документов вакцинированных.

На каждом сертификате или справке должен быть размещен QR-код, который подтверждает, что документ — настоящий, а не подделка. Минцифры создает для этого специальное программное обеспечение для установки на технические устройства сотрудников полиции, Держпродпотребслужбы, органов местной власти. Программа считывает код, осуществляет поиск в соответствующих электронных базах данных и проверяет информацию о вакцинации или результате COVID-теста.

Всего с начала года полицией открыто 350 уголовных производств по фактам подделки результатов ПЦР-тестов, справок о вакцинации от COVID-19, международных свидетельств о вакцинации и COVID сертификатов.

Наибольшее количество уголовных производств касается самых примитивных подделок, выполненных в программе редактирования изображений.

... именно по этой статье зарегистрировано 320 из всех 350 имеющихся уголовных производств.

Свои услуги подобные "умельцы" рекламируют через Телеграмм и на страницах сайтов с объявлениями. Наказание ожидает обе стороны незаконной сделки. Тот, кто подделал, по приговору суда может получить штраф в размере до 17 тыс. грн., максимальное наказание — 5-летнее заключение. Тот, кто воспользовался подделкой, штрафуется на сумму до 850 грн. или получает ограничение свободы на срок до 2-х лет.

Часть нарушителей — более умелые. Медработница в Днепре за 1500 грн. выдавала сертификат без внесения в соответствующую базу данных, за 6000 грн. — с внесением. Врач в Черкасской области за 5 тыс. грн. намеренно допускала ошибки при внесении данных и выдавала бумажные справки, заверенные личной печатью. Таких дел сейчас 20.

Как ранее писало издание "Комментарии", наихудшая ситуация с заболеванием на COVID-19 в Черновицкой области. А по Украине количество занятых коек приближается к пиковым значениям предыдущей волны.





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