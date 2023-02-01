Поиск предателей, коррупционеров и врагов среди своих: Силовики обыскали Авакова, Столяра, Коломойского

СБУ наносит глобальный удар по внутреннему врагу. Об этом заявил глава Службы безопасности Украины Василий Малюк, пишут "Комментарии".



массовые обыски

По его словам, речь идет об отработке лиц, своими действиями вредящих безопасности государства в различных сферах: предателей Украины и агентов российских спецслужб; представителей организованной преступности; должностных лиц, чиновников и коррупционеров, подрывающих экономику страны и стабильное функционирование оборонно-промышленного комплекса и т.д.

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Сегодня, 1 февраля, в рамках открытых производств в разных регионах Украины проходят десятки обысков и вручение подозрений фигурантам дел.

"Мы синхронно наносим глобальный удар по внутреннему врагу. И яркое свидетельство этому – массовые обыски, вручение подозрений и задержание злоумышленников разного калибра. Это только первый этап той комплексной и системной работы, которую уже проводит Служба безопасности, – говорит глава СБУ Василий Малюк. – Мы не планируем останавливаться! Каждый преступник, дерзкий вредить Украине, особенно в условиях войны, должен четко осознать – мы наденем наручники ему на руки. СБУ приложит к этому максимум усилий".

Глава СБУ пообещал информировать общество о результатах сегодняшних мер и, учитывая большой объем материалов, продолжит это делать и в ближайшие дни.

СБУ разоблачила масштабные схемы присвоения денег "Укрнафте". Речь идет о растрате 40 млрд гривен и уклонении от уплаты таможенных платежей.

"По результатам следственных действий топменеджмента ПАО "Укртатнафта" объявлено о подозрениях в совершении уголовных правонарушений", — говорится в сообщении СБУ.

Служба безопасности Украины подтвердила обыски у нардепа Вадима Столара и в подконтрольных ему строительных компаниях. Следствие считает, что они участвовали в отмывании средств экснардепа и одного из лидеров запрещенной партии ОПЗЖ Виктора Медведчука.

Эксминистр МВД Украины Арсен Аваков прокомментировал обыск у себя дома. Следствие интересовали контракты по закупке МВД вертолетов Super Puma (Airbus Helicopters H225).

"Следователи вели себя корректно, хотя целесообразность проведения такого следственного действия выглядит немного туповато, через шесть лет после заключения контракта", — говорит Аваков. По его словам, в помещении "ничего соответствующего интересам следствия обнаружено не было".

Напомним, как писали "Комментарии", сегодняшнюю ситуацию сравнима с тем, как когда-то шла борьба с итальянской мафией. Общество поверило в реальность такой борьбы не тогда, когда ловили одного-двух "козлов отпущения", которых мафия же и сдавала. А когда на скамье подсудимых оказывалось 20-30 условных "крестных родителей" и сотни членов преступных группировок, включая чиновников, правоохранителей, судей, прокуроров и т.п.