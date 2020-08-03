Подрыв доверия к системе: люди из окружения Зеленского могли пролоббировать решение по компании Т.М.М. в суде

Владелец компании Т.М.М. Николай Толмачев. Фото: НВ

Окружение президента Украины Владимира Зеленского могло повлиять на решение суда, которое может стать сигналом об отсутствии независимости украинской судебной системы. Речь идет о вердикте по делу украинской компании Т.М.М. и ее долге перед рядом местных банков. По мнению экспертов, такое решение может стать прецедентом, который приведет к серьезным последствиям, говорится в материале на сайте Medium.

Так, компания была освобождена от всех финансовых обязательств по кредиту банку, поскольку Верховный суд Украины внезапно отменил решение третейского суда о взыскании долга. Как отмечается в материале, высока вероятность, что окружение Зеленского сыграло определенную роль в том, что суд принял такое решение.

Компания T.M.M. Николая Толмачева работает на строительном рынке с 1992 года. В 2011 году Толмачева считали одним из самых богатых людей Украины, его состояние оценивалось в 892 млн долл. При этом его компания оказалась в центре многочисленных скандалов, связанных с мошенничеством, нарушением строительных норм, уклонением от уплаты налогов и различными жалобами жителей. Согласно мнению украинских журналистов, Толмачев также имел тесные связи с чиновниками Киевской городской государственной администрации.

В 2016 году Укрсоцбанк, ПУМБ и Ощадбанк уличили Т.М.М. в неуплате долгов на 1 млрд грн. Компания Толмачева, в частности, не выплатила Укрсоцбанку 15 млн евро. T.M.M. запросила отсрочку, и банк предложил программу реструктуризации. В 2017 году компания вновь начала задерживать платежи, и Альфа-Банк (владелец Укрсоцбанка) начал переговоры с Т.М.М. по урегулированию задолженности. Однако Т.М.М. не соблюла свою часть соглашений, и Альфа-Банк был вынужден инициировать судебный процесс. Суд принял решение выставить имущество должника на аукцион. T.M.M. погасила значительную часть долга, однако попыталась оспорить оценку имущества и законность иска, и проиграла.

Однако Служба безопасности Украины (СБУ) возобновила дело о предполагаемых нарушениях при проведении аукциона на имущество Т.М.М. При этом, как отмечают СМИ, действия СБУ в этом случае можно объяснить тем, что финансовый директор Т.М.М. Лариса Чивурина является женой Андрея Чивурина - редактора шоу "Лига смеха" студии "Квартал-95". Там же работали президент Зеленский и глава СБУ Иван Баканов. Также стоит отметить, что у Ларисы Чивуриной есть предприятия в оккупированном Крыму, наличие которых СБУ игнорирует.

Верховный суд обжаловал решение арбитражного суда, став на сторону Т.М.М.

"Резкое изменение риторики можно объяснить дружескими отношениями должника с окружением президента. Хотя президент Зеленский, возможно, даже не знает о сложившейся ситуации. Очевидно, что отсутствие независимости судебной власти подорвет как внутреннее, так и внешнее доверие к украинской судебной системе. Верховенство закона и независимость судебной системы являются столпами любого демократического государства, и они должны соблюдаться - даже друзьями президента", - говорится в материале Medium.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!