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Главная Новости Политика Скандалы Роскошь за забором: журналисты показали огромное имение председателя КСУ (Видео)
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Роскошь за забором: журналисты показали огромное имение председателя КСУ (Видео)

В дорогом имении председателя Конституционного суда есть все для отдыха и релакса

сегодня, 13:40
Автор:

Кириєнко Анна

Журналисты сайта "Страна" заглянули за высокий забор поместья председателя Конституционного суда Александра Тупицкого. Именно он был одним из инициаторов отмены обязательного декларирования имущества.

Роскошь за забором: журналисты показали огромное имение председателя КСУ (Видео)

Фото: Страна

Видео показывает, что в роскошный особняк вложено немало средств. На территории замечено идеальный газон, дорожки из декоративного камня, большой искусственный водопад, бассейн с шезлонгами, тренажерный зал. Для детского отдыха дополнительно установлены батуты, качели, горки, песочница и детские машинки.

В гараже есть место для двух машин, хотя по декларации, которую подал судья, у него только один автомобиль.

На территории поместья установлена теплица.

Участок имеет довольно необычную форму. Имение семейства состоит из двух земельных наделов. Один участок по документам принадлежит теще Тупицкого, второй — самому Тупицкому.

Для безопасности по всей территории работают камеры наблюдения и датчики движения.


Коттедж расположен в городке Васильков. Ранее сюда наведывались антикоррупционеры. Протестующие совершали столкновения с полицией.

Сайт "Комментарии" рекомендует прочитать мнения экспертов, к чему приведет битва властей и КСУ.



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Источник: https://strana.ua/articles/private-life/299919-rukotvornyj-vodopad-teplitsa-i-kvadrotsikl-vo-dvore-osobnjaka-hlavy-ksu-tupitskoho.html
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