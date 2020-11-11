Роскошь за забором: журналисты показали огромное имение председателя КСУ (Видео)

Журналисты сайта "Страна" заглянули за высокий забор поместья председателя Конституционного суда Александра Тупицкого. Именно он был одним из инициаторов отмены обязательного декларирования имущества.

Фото: Страна

Видео показывает, что в роскошный особняк вложено немало средств. На территории замечено идеальный газон, дорожки из декоративного камня, большой искусственный водопад, бассейн с шезлонгами, тренажерный зал. Для детского отдыха дополнительно установлены батуты, качели, горки, песочница и детские машинки.

В гараже есть место для двух машин, хотя по декларации, которую подал судья, у него только один автомобиль.

На территории поместья установлена теплица.

Участок имеет довольно необычную форму. Имение семейства состоит из двух земельных наделов. Один участок по документам принадлежит теще Тупицкого, второй — самому Тупицкому.

Для безопасности по всей территории работают камеры наблюдения и датчики движения.





Коттедж расположен в городке Васильков. Ранее сюда наведывались антикоррупционеры. Протестующие совершали столкновения с полицией.

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