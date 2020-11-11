Роскошь за забором: журналисты показали огромное имение председателя КСУ (Видео)

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Кириєнко Анна
Журналисты сайта "Страна" заглянули за высокий забор поместья председателя Конституционного суда Александра Тупицкого. Именно он был одним из инициаторов отмены обязательного декларирования имущества.
Фото: Страна
Видео показывает, что в роскошный особняк вложено немало средств. На территории замечено идеальный газон, дорожки из декоративного камня, большой искусственный водопад, бассейн с шезлонгами, тренажерный зал. Для детского отдыха дополнительно установлены батуты, качели, горки, песочница и детские машинки.
В гараже есть место для двух машин, хотя по декларации, которую подал судья, у него только один автомобиль.
На территории поместья установлена теплица.
Участок имеет довольно необычную форму. Имение семейства состоит из двух земельных наделов. Один участок по документам принадлежит теще Тупицкого, второй — самому Тупицкому.
Для безопасности по всей территории работают камеры наблюдения и датчики движения.
Коттедж расположен в городке Васильков. Ранее сюда наведывались антикоррупционеры. Протестующие совершали столкновения с полицией.
Сайт "Комментарии" рекомендует прочитать мнения экспертов, к чему приведет битва властей и КСУ.
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