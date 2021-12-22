Подозрение пятому президенту: о чем идет речь в тексте и что известно об "угольном деле"

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Козлова Альбіна
20 декабря Петру Порошенко было направлено подозрение по части 2 статьи 28, части 1 статьи 111, части 2 статьи 28, части 1 статьи 258 Уголовного кодекса Украины. Политик находится в Польше, откуда он снял видео-ответ и сообщил, когда прибудет в Украину.
Петр Порошенко, фото из открытых источников
Документ о подозрении подписал исполняющий обязанности генерального прокурора Алексей Симоненко. В тексте описаны события 2014 года, когда часть Донецкой и Луганской областей была оккупирована и были создали псевдореспублики "ЛНР" и "ДНР".
Сообщается, что Кабмин 23.09.2014 года утвердил решение о принятии исчерпывающих мер к диверсификации источников поставки энергетического угля. После был заключен договор на поставку угля из ЮАР в размере 250 000 тонн.
В это время "представители РФ разработали план по содействию деятельности террористических организаций через создание искусственного дефицита угля, времени и других причин невозможности осуществления поиска путей диверсификации источников снабжения углем, и организации в связи с этим поставок угля с предприятий, расположенных на территориях, подконтрольных террористическим организациям".
К реализации этого плана вроде бы причастны Порошенко, Медведчук, которые "к реализации преступного плана решили привлечь других лиц, с распределением между ними выполняемых функций, ролей и задач". Далее речь идет об управленческих решениях, срыве поставок угля из ЮАР и прекращении поставок из России.
Сообщается, что 31.12.2014 представители террористических организаций "ЛНР" и "ДНР" получили наличные денежные средства в сумме 10 000 000 гривен и 06.01.2015 денежные средства в сумме 20 000 000 гривен и приступили к загрузке угля, его транспортировке в подразделения ПАО "Центрэнерго".
Как сообщал портал "Комментарии", Петр Порошенко объяснил, когда вернется в Украину.
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