Почему Зеленский конфликтовал Залужным: стали известны причины

Одной из причин увольнения Валерия Залужного было то, что президент Украины Владимир Зеленский начал все чаще вмешиваться в военные вопросы, что вызвало недовольство у уволенного Главнокомандующего ВСУ.

Зеленский уволил Залужного с должности Главнокомандующего ВСУ. Фото из открытых источников

По словам заместителя главного редактора BILD Пауля Ронцхаймера, который с начала российского вторжения регулярно бывает в Украине и общается с чиновниками, с течением войны президент стал все больше вмешиваться в дела военных.

"Пока Зеленский в близком кругу все больше жаловался на Главнокомандующего, в окружении Залужного говорили, что проблема в том, что Зеленский вмешивается в военные вопросы. Если в начале войны, во время битвы за Киев, президент держался в стороне и доверял своим военным, то впоследствии он стал самоувереннее и все чаще со своими советниками вмешивался в военные вопросы", — рассказал Пауль Ронцхаймер.

По словам журналиста, Зеленский в частности вмешивался при обсуждении того, как долго нужно держать определенные населенные пункты, такие как Бахмут.

По данным Пауля Ронцхаймера, Залужный хотел вывести армию из Бахмута еще год назад, однако Зеленский был против по политических причинах.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что, несмотря на ужасные жертвы, российская армия, похоже, приблизилась к взятию города Авдеевка Донецкой области, пишет The Telegraph. Издание отмечает, что на прошлой неделе российские войска достигли разрушенных окрестностей Авдеевки, что заставило мэра Виталия Барабаша признать критическую ситуацию в городе. Издание пишет, что в случае, если россияне захватят город, возникнут вопросы о том, ослабевают ли Вооруженные силы Украины, в частности, из-за уменьшения поддержки Запада.

Кроме того, портал "Комментарии" рассказывал, что если не будет новых поставок, запасы ракет для украинской противовоздушной обороны закончатся в марте. Американское издание The New York Times пишет, что украинские системы противовоздушной обороны, имеющие решающее значение для защиты гражданского населения от российских ракет, могут остаться без ракет уже в марте, если РФ будет продолжать обстрелы городов.