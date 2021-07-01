Почему военные действия теперь будут вестись близ Нью-Йорка и как на это отреагировали американцы

С сегодняшнего дня в Украине официально появится свой Нью-Йорк. Точнее 12-тысячный поселок в прифронтовой зоне Донбасса вернет себе старое историческое название. Соответствующее решение было утверждено Верховной Радой Украины. Ранее силами неравнодушных местных активистов региональные власти Новгородского, расположенного вблизи оккупированной Горловки, инициировали восстановление старого исторического названия поселка.

Тезка американского Нью-Йорка теперь вновь появится на украинском Донбассе. Фото из открытых источников

Бывшая деревушка Александровская была переименована в Нью-Йорк в конце 19 века новыми колонистами — немцами-меннонитами. С тех пор этнический состав населенного пункта в корне изменился, однако название Нью-Йорк Сталинской области сохранялась до 1951 года.

Представители местной власти инициировали переименование Новгородского еще начиная с 2016 года, но учитывая, что название было нейтральным, попасть под первую волну "декоммунизации" населенному пункту не удалось. При этом "американское" название поселка широко бытует в народе и используется бизнесом города (см. фото).

В поселке работает фенольный завод, на котором заняты почти 600 жителей, действуют три школы и интернат для детей с особыми образовательными потребностями. Основные проблемы тезки американского города: очень плохие дороги, транспортная изолированность, безработица и перебои с водоснабжением, сказывается близость украино-российского фронта.

Вследствие военных действий жители Новгородского летом 2019 месяцами выживали без воды, а поселок оказался на грани гуманитарной катастрофы. Как говорят местные, возможно, переименование приведет к более быстрому завершению войны, ведь читать новости типа: "Русская артиллерия снова накрыла Нью-Йорк" или "Нью-Йорк атаковали российские наемники" НАТО терпеть не будет. Ну а еще надеются на приток туристов, которые готовы к экстремальной поездки в не такой уж далекий, опасный, но родной Нью-Йорк.

На возможную угрозу боевых действий близ Нью-Йорка уже "отреагировали" и в посольстве США в Украине. Пока только поздравлениями.

"Поздравляем жителей Нью-Йорка Донецкой области с возвращением к историческому названию своего города благодаря межфракционному консенсусу в В ерховной Раде Украины ! Еще одна возможность отметить наши тесные связи. Мы большие поклонники вашего нового / старого имени!" — отметили американцы.





Напомним, что власти тезки украинского Нью-Йорка — американского мегаполиса — в этом году легализовали употребление марихуаны, о чем "Комментарии" писали в своем материале.

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