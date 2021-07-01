logo
Русский Українська

BTC/USD

33115.49

ETH/USD

2100.51

LTC/USD

135.16

USD/UAH

27.50

EUR/UAH

32.60

RUB/UAH

0.38

lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
MINI Украина АВТ Бавария Украина польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак
Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Спецпроекты
rating_icon

Comm:ratings
bezknopok

Без кнопок
ministr

Министр, кофе, круассан
Comm:franchise

Comm: franchise
Главная Новости Политика внутренняя политика Почему военные действия теперь будут вестись близ Нью-Йорка и как на это отреагировали американцы
commentss НОВОСТИ Все новости

Почему военные действия теперь будут вестись близ Нью-Йорка и как на это отреагировали американцы

Населенному пункту уже не первый год угрожают пророссийские вооруженные группировки, однако его жители не теряют веры в "светлое будущее"

сегодня, 22:07
Автор:

Андрей Ройко

С сегодняшнего дня в Украине официально появится свой Нью-Йорк. Точнее 12-тысячный поселок в прифронтовой зоне Донбасса вернет себе старое историческое название. Соответствующее решение было утверждено Верховной Радой Украины. Ранее силами неравнодушных местных активистов региональные власти Новгородского, расположенного вблизи оккупированной Горловки, инициировали восстановление старого исторического названия поселка.

Почему военные действия теперь будут вестись близ Нью-Йорка и как на это отреагировали американцы

Тезка американского Нью-Йорка теперь вновь появится на украинском Донбассе. Фото из открытых источников

Бывшая деревушка Александровская была переименована в Нью-Йорк в конце 19 века новыми колонистами — немцами-меннонитами. С тех пор этнический состав населенного пункта в корне изменился, однако название Нью-Йорк Сталинской области сохранялась до 1951 года.

Представители местной власти инициировали переименование Новгородского еще начиная с 2016 года, но учитывая, что название было нейтральным, попасть под первую волну "декоммунизации" населенному пункту не удалось. При этом "американское" название поселка широко бытует в народе и используется бизнесом города (см. фото).

В поселке работает фенольный завод, на котором заняты почти 600 жителей, действуют три школы и интернат для детей с особыми образовательными потребностями. Основные проблемы тезки американского города: очень плохие дороги, транспортная изолированность, безработица и перебои с водоснабжением, сказывается близость украино-российского фронта.

Вследствие военных действий жители Новгородского летом 2019 месяцами выживали без воды, а поселок оказался на грани гуманитарной катастрофы. Как говорят местные, возможно, переименование приведет к более быстрому завершению войны, ведь читать новости типа: "Русская артиллерия снова накрыла Нью-Йорк" или "Нью-Йорк атаковали российские наемники" НАТО терпеть не будет. Ну а еще надеются на приток туристов, которые готовы к экстремальной поездки в не такой уж далекий, опасный, но родной Нью-Йорк.

На возможную угрозу боевых действий близ Нью-Йорка уже "отреагировали" и в посольстве США в Украине. Пока только поздравлениями.

"Поздравляем жителей Нью-Йорка Донецкой области с возвращением к историческому названию своего города благодаря межфракционному консенсусу в Верховной Раде Украины! Еще одна возможность отметить наши тесные связи. Мы большие поклонники вашего нового / старого имени!" — отметили американцы.

Почему военные действия теперь будут вестись близ Нью-Йорка и как на это отреагировали американцы - фото 2

Напомним, что власти тезки украинского Нью-Йорка — американского мегаполиса — в этом году легализовали употребление марихуаны, о чем "Комментарии" писали в своем материале.


Читайте Комментарии в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.facebook.com/usdos.ukraine/posts/10159117275021936
Теги:
comments

Обусуждения

comments.ua
comments.ua
comments.ua

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!
МНЕНИЯ СТАТЬИ