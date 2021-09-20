Почему против Украины могут ввести санкции

Украинскому правительству уже пришло несколько писем, фото из открытых источников

Во время эфира на канале "Украина 24" в блиц-опросе Юлия Тимошенко объяснила что грозит Украине, если парламент одобрит законопроекты, предусматривающие изменения в трудовой кодекс.



Если примут законопроект №5388 о регуляции трудовых отношений, то на Украину могут наложить санкции. Юлия Тимошенко назвала этот законопроект рабским.

"Этот законопроект вместе с законопроектом №2743 вносят изменения в Трудовой кодекс, который был одобрен Международной организацией труда. В Трудовом кодексе прописаны все права работников, которые признаны мировыми организациями. Эти нормы соблюдаются во всем мире. Новые законопроекты лишат работающего человека системы защиты. Они хотят отменять ограничения относительно продолжительности рабочего дня, обязательные два выходных в неделю, обязательный отпуск ежегодно, отменить преференции для беременных, молодых специалистов, одиноких мам. Также хотят отменить обязательные доплаты за сверхнормативный рабочий день, убрать профсоюзы, действующие во всех развитых странах. За это против Украины введут санкции. Этот закон — катастрофа", — сообщила политик.

Законопроект предусматривает заключение краткосрочного соглашения между работодателем и работником. Таким образом работодатель может выдвигать свои условия, фактически, он ничего не должен работнику. С другой стороны, работник соглашаться на эти условия, потому что нет других вариантов. Ранее за нарушение трудового законодательства работодателей привлекали к уголовной ответственности, теперь работники станут бесправными.



По словам Юлии Тимошенко, такой законопроект предусматривает рабство. Кроме того, она добавила, что уже видела письма, которые направили украинскому правительству, президенту международные организации профсоюзов. В письмах говорится, что в случае одобрения этого законопроекта, эти организации будут ставить вопрос на межгосударственном уровне о введении экономических и политических санкций против Украины.



Также Юлия Тимошенко привела пример французов, которые сразу выступили с протестами против внесения изменений в трудовое законодательство. Политик отметила, что украинцы должны также бороться за свои конституционные права постоянно. Ведь голосуя на выборах, каждый выбирает себе качество жизни на пять лет.



Как сообщал портал "Комментарии", Украина скоро будет в долговой яме.









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