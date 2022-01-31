Почему Порошенко отказывается сотрудничать со следствием и к чему это может привести: рассказали эксперты

Петр Порошенко, фото из открытых источников

Пятый президент Украины, народный депутат, лидер "Европейской солидарности" Петр Порошенко прибыл 31 января на допрос в Государственное бюро расследований (ГБР). Дело, по которому его вызвали в ГБР (подозрение в госизмене и содействии деятельности террористических организаций в уголовном производстве относительно преступной схемы поставок угля с временно оккупированных территорий и содействия террористическим организациям “Л/ДНР”) назвал "абсолютно пустым и никчемным". И заявил, что сотрудничать соследствием не будет. Как оцениваете такие действия Порошенко? Как события могут развиваться дальше?

На судебное рассмотрение "угольного дела" могут уйти годы



Доктор права, адвокат Иван Либерман называет позицию Порошенко вполне логичной.

"Скорее всего, он использует статью 63 Конституции Украины — не давать свидетельства касательно себя, членов своей семьи, близких родственников. Это часто применяемая практика. Таким образом, он не дает возможности правоохранителям далее его допрашивать", – поясняет эксперт.

Он акцентирует, что ГБР в последнее время делает в некоторых делах ряд серьезных ошибок. Тогда как адвокатура в Украине довольно мощная – у нас 65 тысяч адвокатов. И в этой неимоверной конкуренции выросло качественное предоставление услуг, подчеркивает Иван Либерман.

"Уверен, что адвокаты Порошенко найдут массу процессуальных, технических ошибок, чтобы практически каждое действие следствия признавать не отвечающим нормам уголовно-процессуального кодекса и законов вообще, – говорит эксперт. – Сейчас идет досудебное расследование. Говорит о дальнейшей перспективе (как дело будет рассматриваться в суде первой инстанции, если вообще туда дойдет) пока не приходится. Понятно, что следствие будет делать всё, чтобы вручить обвинительный акт – после соответствующих действий. И направить дело в суд. Но судебная перспектива, судебное рассмотрение – это могут быть годы. Мне известно, что в Украине есть дела, которые рассматриваются в судах более десяти лет. А такие как дело Порошенко имеют особый колорит. А его адвокаты точно сделают всё, чтобы оно не рассматривалось динамично. И это – одна из действенных форм защиты".

Порошенко пытается превратить процесс в трибуну для собственных политических заявлений

Преподаватель Киевского национального университета (КНУ) имени Тараса Шевченко, политолог Петр Олещук рассуждает так:

"Порошенко продолжает свой подход, сущность которого заключается в игнорировании обвинений и попытке избежать обсуждения сущности дела. Ему невыгодно любое упоминание себя рядом с Медведчуком, потому он старается в принципе не говорить об обвинениях как таких. Потому он доходит до прямого игнорирования требований закона и других норм".

Фактически, продолжает эксперт, Порошенко пытается превратить процесс в трибуну для собственных политических заявлений.

"Отсюда — игнорирование процессуальных норм. Впрочем, не ясно, к чему это приведет в стратегической перспективе", – отмечает Петр Олещук.

По его словам, вечно игнорировать процесс не выйдет, а демонстрируя игнорирование норм права, Порошенко тяжело апеллировать к "нарушению норм права со стороны обвинения".

Как сообщал портал "Комментарии", эксперты рассказали, что не так с договоренностями в Париже между представителями нормандской четверки.

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