Почему Порошенко не может быть владельцем телеканала - Корниенко

Председатель партии "Слуга народа" Александр Корниенко заявил, что бывший президент Петр Порошенко не может быть владельцем "Прямого" и других любых СМИ. Данную информацию предоставляет Telegram канал PavlovskyNews.

Покупка канала Прямой: имеет ли право Порошенко владеть СМИ. Фото: cassone.com.ua

Порошенко не может владеть средствами массовой информации, поскольку он — народный депутат Украины. По мнению Корниенко, эта сделка может быть недействительной. Однако проверять данную теорию и изучать это должны соответствующие органы.

По словам главы партии "Слуга народа", в данном вопросе необходимо "медийно разобраться".

Также политик добавляет, что не будет "подавать заявление о преступлении", поскольку не видел его. "Слуга народа" отмечает, что информация о владельцах канала должна быть доступной для всех, чтобы каждый желающий смог с ней разобраться. Это обезопасит от так называемых "подставных лиц".

Напомним, что экс-президент Украины и лидер партии "Европейская солидарность" Петр Порошенко вчера сообщил о том, что стал официальным владельцем телеканала "Прямой", а также объяснил причину покупки СМИ.

По его словам, к нему обратился бывший народный депутат Владимир Макеенко, который был формальным владельцем канала и предложил вместе защищать его от власти. Итогом стало то, что Порошенко выкупил у Макеенко канал "Прямой".

Однако эксперты заявляют, что данный шаг Порошенко — провальный. Почему, читайте в нашем материале.

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