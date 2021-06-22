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Почему Коболев не получил вторую часть премии за победу над "Газпромом"

Выплаты заморозили из-за "политического давления", говорит Коболев

сегодня, 17:54
Автор:

Лиля Воробьева

Бывший руководитель НАК "Нефтегаз Украины" Андрей Коболев сообщил, что не получил второй транш своей премии за победу в громком процессе над "Газпромом". Об этом он рассказал во время интервью с Яниной Соколовой на "5 канале".

Почему Коболев не получил вторую часть премии за победу над "Газпромом"

Андрей Коболев (фото: пресс-служба форума "Украина 30")

По его словам, все топ-менеджеры компании получили свои премиальные выплаты по  выигрышному делу в Стокгольмском арбитраже.

"Господин Витренко получил вторую часть премии первым, затем ее получили все остальные наши сотрудники, которые имели на нее право. Кроме меня. В контракте со мной эта денежная премия была отложена до  его окончания", — признался Андрей Коболев.

Он также признался, что выплаты второй части премии работникам "Нафтогаза" заморозили из-за политического давления. Но в конце 2020 года наблюдательный совет компании снял тот запрет.

Напомним, что сайт "Комментарии" сообщал своим читателям о том, почему Кабмин уволил Коболева. Причиною этого называют 50 мильярдов гривен, которые НАК перечислила в резервы на случай, если должники с ней не рассчитаются. По информации от источника ZN.UA, Банковая хотела, забрав эти средства у НАК, отправить их на "Большую стройку", "подогрев" всех, кто может извлечь из этого денежную выгоду.

В издании отмечают, что для того, чтобы освободить Андрея Коболева, Кабмин пошел "на неслыханный мухлеж", а именно, освободил наблюдательный совет компании и назначил нового главу правления. Это правительство сделало из-за того, что только совет  в соответствии с уставом "Нафтогаза" и законодательством может подавать предложения об увольнении или назначении председателя правления компании.

 


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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=5nsrWGTvGaU
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