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Почему Арестович работает на российскую аудиторию: неожиданное объяснение эксперта

Арестович набирает популярность в российском сегменте интернета

27 февраля 2024, 21:11 comments3382
Автор:
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Марьян Ощановский
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За последний год бывший советник главы офиса президента Алексей Арестович заметно повысил популярность в российском сегменте медиа и социальных сетей, что может быть спланированной информационной кампанией против врага, считает политтехнолог Олег Постернак.

Почему Арестович работает на российскую аудиторию: неожиданное объяснение эксперта

Арестович находится в США. Фото из открытых источников

Политтехнолог отметил, что комплиментарные по отношению к россиянам формулировки и пессимизм по отношению к Украине говорят о том, что Арестович очень хочет попасть в тренды интернет-обсуждений РФ, что, собственно, он уже делает, так как его начали активно цитировать z-каналы.

"Арестович может быть полезен для расширения операций влияния на российскую аудиторию в нужное время. А для этого нужно находиться не в Украине (сейчас он в США), создать образ политического преследования (два уголовных производства в Украине), зарядить простор вирусными скандальными антиукраинскими заявлениями (уже сделано, причем эффектно). Не удивляйтесь, если окажется, что Арестович – это информационное оружие против врага, выращенное для определенного времени. Из-за амплуа скандальной квалифицированной политической Ванги или тренажера для непопулярных идей можно заряжать нужные месседжи в российское поле", – пояснил Олег Постернак.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что по информации британской разведки, подтвержденные потери России составляют более 2,7 тыс. танков и 5 тыс. БМП и БТР, а также на поле боя убиты и ранены около 350 тыс. российских военнослужащих. Вместе с тем мобилизация живой силы, производство и ремонт военной техники позволяют российским оккупантам своевременно компенсировать понесенные в боях потери.

Кроме того, портал "Комментарии" рассказывал, что для победы над Россией граждане Украины не должны растратить тот дух и состояние единства, которое было 24 февраля 2022 года, когда российская армия вторглась на украинскую территорию, заверил заместитель командира Третьей штурмовой бригады, майор ВСУ Максим Жорин. "Когда трудно или думаете отчаяться — вспомните 24.02. Ситуация была хуже сегодняшней, но на характере мы вывезли", — подчеркнул он.



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Источник: https://www.facebook.com/oleg.posternak/posts/pfbid02XehwjBNrkyq5yj3FTKU54xmgtzeiU27KhGGsACTfR6C4EucaNg4H1tK6SPT6ckXbl
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