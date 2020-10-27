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Суд в Киеве постановил уволить Сытника с поста директора НАБУ

Суд в Киеве обязал сместить с должности главы НАБУ Артема Сытника и открыть против него дело о попытке захвата власти

сегодня, 11:35
Автор:

Татьяна Лозовенко

Окружной административный суд Киева (ОАСК) постановил снять Артема Сытника с должности главы Национального антикоррупционного бюро Украины, сообщает СТРАНА.ua, ссылаясь на решение суда от 26 октября.

Суд в Киеве постановил уволить Сытника с поста директора НАБУ

Фото: кореспондент.net

КС Украины считает незаконным назначение Сытника на пост директора НАБУ в 2015 году Петром Порошенко, так как у екс-президента не было таких полномочий. Суд обязал Госбюро расследований открыть против него уголовное дело о попытке захвата власти. Минюст должен вычеркнуть Сытника из реестра, где он указан руководителем. 

Два месяца назад КС уже заявлял о незаконности пребывания нынешнего главы НАБУ на посту. Сытник продолжал занимать этот пост, поэтому заведено дело о попытке захвата власти.

Ранее "Комментарии" сообщали, что Артем Сытник заразился коронавирусом, по данным источников в окружении чиновника. 




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