Суд в Киеве постановил уволить Сытника с поста директора НАБУ

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Татьяна Лозовенко
Окружной административный суд Киева (ОАСК) постановил снять Артема Сытника с должности главы Национального антикоррупционного бюро Украины, сообщает СТРАНА.ua, ссылаясь на решение суда от 26 октября.
Фото: кореспондент.net
КС Украины считает незаконным назначение Сытника на пост директора НАБУ в 2015 году Петром Порошенко, так как у екс-президента не было таких полномочий. Суд обязал Госбюро расследований открыть против него уголовное дело о попытке захвата власти. Минюст должен вычеркнуть Сытника из реестра, где он указан руководителем.
Два месяца назад КС уже заявлял о незаконности пребывания нынешнего главы НАБУ на посту. Сытник продолжал занимать этот пост, поэтому заведено дело о попытке захвата власти.
Ранее "Комментарии" сообщали, что Артем Сытник заразился коронавирусом, по данным источников в окружении чиновника.
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