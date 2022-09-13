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Петицию о возвращении гражданства Корбана не подписал никто из его близких бизнес-партнеров

Даже безумные админресурс и реклама не помогут Геннадию Корбану вернуть гражданство

сегодня, 12:18
Автор:

Станислав Молчанов
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25 тысяч подписей под петицией собирали около месяца. В СМИ сообщали о фактах задействования админресурса городскими властями Днепра, в частности – принуждение к голосованию работников коммунальных предприятий.

Петицию о возвращении гражданства Корбана не подписал никто из его близких бизнес-партнеров

Геннадий Корбан. Фото: УНИАН

Петицию к президенту с просьбой вернуть гражданство Геннадию Корбану не подписал никто из его близких бизнес-партнеров, в том числе и сам инициатор кампании – мэр Днепра Борис Филатов. Как сообщает портал "Комментарии", об этом пишет у себя в Facebook местный блоггер Александр Слободенюк.

В своем посту в Facebook он отметил, что в списке подписантов, кроме Филатова, также нет Геннадия Гуфмана – первого заместителя главы Днепропетровского облсовета, которого блоггер назвал "партнером Корбана по разграблению города". Не подписались под петицией – и глава военной администрации Кривого Рога Александр Вилкул, мэр Киева Виталий Кличко, близкий к Корбану депутат горсовета Днепра и бизнесмен Вячеслав Мишалов.

Александр Слободенюк добавил, что сбор подписей под петицией длился более месяца, при том, что городские власти Днепра задействовали админресурс, чтобы получить необходимое количество голосов.

“При всем админресурсе. При рекламе из каждого унитаза. Вынуждая учителей, медиков и других бюджетников. Я благодарен типу, который придумал создать эту петицию. Благодаря ему теперь каждый может убедиться, что Корбан – никто”, – говорится в сообщении.

Блогер предполагает, что петиция не изменит позицию президента Владимира Зеленского, тем более что "крепостная" процедура сбора подписей днепрян уже сейчас вызывает возмущение в общественном секторе.

“Предлагаю посмотреть в каком виде президент пошлет Корбана** в ответ на петицию, похохотать и забыть об этом “черте”, – написал Слободенюк.

Напомним, ранее стало известно, что петиция к президенту с требованием вернуть Геннадию Корбану украинское гражданство набрало необходимые 25 тысяч подписей. Теперь ее передадут на рассмотрение главе государства.

В СМИ в течение месяца постоянно обнародовали факты незаконного влияния на работников бюджетных предприятий Днепра, свидетельствовавших о принуждении людей к подписанию "корбановской петиции". В частности, в чате Муниципального караула от сотрудников требовали обязательно подписать обращение и, как во времена президентства Януковича, отчитаться о выполнении "задания".

Читайте на портале "Комментарии" — СМИ узнали, почему Корбан так боится украинских спецслужб.




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Источник: https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=pfbid02upFJrtWDSVSRpbwM5R8nmuUzZURvThXBNeHnHZgieJsCQZQQ9SbrQQ2dgjTrhgxql&id=100052626593546
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