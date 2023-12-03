Петиция о мобилизации депутатов набрала необходимое количество голосов: какой следующий шаг

Петиция, в которой обращаются к президенту Украины с призывом к "справедливой мобилизации граждан", в частности народных депутатов и других чиновников на государственных должностях, набрала необходимое количество голосов. Теперь ее должен рассмотреть президент Украины.



Петиция о мобилизации депутатов набрала необходимые голоса. Фото из открытых источников

Автор петиции Александр Дубинский опубликовал ее 3 сентября с призывом принять "неотложные меры" по изменению нескольких законов Украины, которые касались бы мобилизации народных депутатов. Дубинский указывает в тексте петиции, что защита Отечества является обязанностью граждан Украины, однако существует определенное неравенство по мобилизации в Украине.

"Существуют законодательные пробелы, которые приводят к неравным условиям мобилизации. В частности, народные депутаты Украины, военнообязанные… не подлежат призыву на военную службу во время мобилизации", — утверждается в петиции.

По словам автора петиции о мобилизации народных депутатов, такие обстоятельства нарушают "принципы справедливости перед законом". Кроме того, такой фактор оказывает влияние на социальную напряженность в Украине.

По словам Александра Дубинского, мобилизация народных депутатов сможет восполнить возможную нехватку военнослужащих.

"Общество требует справедливой мобилизации во время военного положения", — заключает автор петиции о мобилизации нардепов.

За три дня до окончания петиция о мобилизации депутатов набрала более 25 тыс. голосов. Следующий шаг – это рассмотрение петиции президентом Украины.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что появилась новая информация о возможном избиении нардепа Александра Дубинского в СИЗО.

Также "Комментарии" писали, что украинцы назвали главную причину, которая останавливает их от мобилизации.