Петиция о мобилизации депутатов набрала необходимое количество голосов: какой следующий шаг

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Slava Kot
Петиция, в которой обращаются к президенту Украины с призывом к "справедливой мобилизации граждан", в частности народных депутатов и других чиновников на государственных должностях, набрала необходимое количество голосов. Теперь ее должен рассмотреть президент Украины.
Петиция о мобилизации депутатов набрала необходимые голоса. Фото из открытых источников
Автор петиции Александр Дубинский опубликовал ее 3 сентября с призывом принять "неотложные меры" по изменению нескольких законов Украины, которые касались бы мобилизации народных депутатов. Дубинский указывает в тексте петиции, что защита Отечества является обязанностью граждан Украины, однако существует определенное неравенство по мобилизации в Украине.
По словам автора петиции о мобилизации народных депутатов, такие обстоятельства нарушают "принципы справедливости перед законом". Кроме того, такой фактор оказывает влияние на социальную напряженность в Украине.
По словам Александра Дубинского, мобилизация народных депутатов сможет восполнить возможную нехватку военнослужащих.
За три дня до окончания петиция о мобилизации депутатов набрала более 25 тыс. голосов. Следующий шаг – это рассмотрение петиции президентом Украины.
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что появилась новая информация о возможном избиении нардепа Александра Дубинского в СИЗО.
Также "Комментарии" писали, что украинцы назвали главную причину, которая останавливает их от мобилизации.
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Ігор
сегодня, 13:20
Буде цікаво подивитись як Ылыта Скотного двору піде воювати ще й на передову не ховаючись за спинами як генералітет Сенцов.