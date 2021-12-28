Первая леди Елена Зеленская рассказала, что удалось в реализации проекта "Украина без барьеров"

Уже два года в Украине идет работа в пространстве реализации проекта "Украина без барьеров". Руководит программой супруга президента Украины Елена Зеленская. Она обещает ликвидировать в Украине какие-либо препятствия в доступе к объектам инфраструктуры. Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.

Первая леди Украины Елена Зеленская. Фото с сайта Президента Украины

"Это и физические препятствия – неудобная инфраструктура, психологические – предубеждения, экономические – несправедливая оплата или отказ в работе, законодательные – нормативные документы в Украине не учитывают потребности разных людей. И это далеко не все существующие барьеры", – подчеркнула Елена Зеленская.

Поскольку работа ведется сразу в нескольких направлениях, то достижения касаются разных проектов. В налаживании доступа к бизнес-объектам первая леди отметила объединение компаний в сообщество "Бизнес без барьеров", создавших обучающую программу по взаимодействию с маломобильными группами граждан. Их наработки можно найти на "ДИЯ. Бизнес".

В общественном секторе подписаны меморандумы о развитии безбарьерной архитектуры с главами ОГА Киевской, Черкасской, Винницкой, Донецкой областей и мэрами Славутича, Мариуполя, Винницы. В Золотоноше, Смеле и Черкассах открыты удобные для всех детские площадки, а в Золотоноше – еще и бассейн, доступный для людей с инвалидностью. Новая туристическая локация Канева "Географический центр – сердце Украины" построена с тактильной навигацией и аудиогидом.

В сфере культуры выпущен электронный "Справочник безбарьерности". Весной 2022 выйдет его печатная версия. С июня остров Хортица откроется в новом виде и станет полностью безбарьерным. Такие же наработки провели в других культурных объектах страны, чтобы туризм стал еще более доступным.

В настоящее время в Украине, по оценкам первой леди, проблемы с доступом к определенным объектам и услугам имеют от 40 до 60% населения: это лица с инвалидностью, родители с детьми до семи лет, люди старше 55 лет, беременные женщины, лица, временно утратившие трудоспособность, люди с функциональными нарушениями.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!