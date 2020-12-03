Перезагрузка СБУ и Бюро экономбезопасности: почему буксуют законопроекты

Законопроекты о перезагрузке СБУ и о Бюро экономической безопасности продолжают буксовать. "Комментарии" узнали у экспертов, с чем это связано, кому выгодно оставить все, как есть — или же провести косметические изменения, извратив первоначальную суть проектов. Фото: ВРУ

"Основная проблема – это отсутствие видения реформы и новой спецслужбы от Офиса президента и самого Владимира Зеленского"

"На этой неделе ВР Украины должна была рассматривать два очень важных и долгожданных законопроекта: "О Бюро экономической безопасности Украины" и новую редакцию "о Службе безопасности Украины". Однако их рассмотрение в очередной раз перенесено из-за имеющегося значительного количества критических замечаний со стороны народных депутатов", – отмечает бывший работник СБУ и консультант Комитета Верховной Рады по вопросам национальной обороны безопасности Иван Ступак.

Комментируя ситуацию вокруг законопроекта об СБУ, он напомнил, что работа над документом идет уже 14 месяцев. Результатов с нетерпением ожидают общественность, бизнес и международные партнеры. Но их пока нет.

"Основная проблема – это отсутствие видения реформы и новой спецслужбы от Офиса президента и самого Владимира Зеленского. Проект, конечно, был внесен в Верховную Раду от имени президента. Но, по факту, сконструировала его команда личного друга главы государства – Ивана Баканова, который сейчас руководит СБУ, – поясняет эксперт. – После проведенного значительного количества рабочих групп, наработанный вариант законопроекта перестал устраивать ОП, СБУ, международных партнеров и общественность".

Иван Ступак поясняет, что основные камни преткновения в проекте – это размеры сокращения личного состава спецслужбы, вопрос передачи следствия от СБУ в ГБР, лишение СБУ права вмешиваться в расследование экономических преступлений, желание СБУ наравне с НАБУ и ГБР заниматься поиском активов, полученных преступным путем.

"Лично главу СБУ устраивает вариант проведения общего косметического ремонта спецслужбы, – говорит эксперт. – В частности, предполагается оставить без изменений имеющийся функционал, подразделения по борьбе с экономическими преступлениями, организованной преступностью продолжат свое существование в структуре".

По словам Ивана Ступака, предлагается и добавится ряд драконовских и необоснованных полномочий, например:

- взлет, посадка или транзит через территорию Украины судна гражданской авиации (пассажирские самолеты, вертолеты, и пр.) — с разрешения Госавиаслужбы и только на основании разрешения от СБУ;

- аннулирование лицензий на теле- и радиовещание, снятие кандидатов и партий с выборов — без решения суда на основании только письменного представления СБУ о проведении телеканалом, партией или кандидатом сепаратистской, диверсионной или разведывательно-подрывной деятельности;

- сотрудники СБУ и сотрудничающие с ними лица могут получить возможность свободно перемещать через границу, а также приобретать, хранить, перемещать, реализовывать предметы, изъятые из обращения (радиоактивные материалы) или ограниченные в обращении (подакцизная группа товаров, которая обращается на основании лицензии).

Не всё просто с законопроектом о Бюро экономической безопасности Украины, который готовили ко второму чтению.

"На повестке дня создание суперадминистративного монстра, который получит монопольное право осуществлять давление на бизнес, – считает Иван Ступак. – БЭБ забирает на себя все полномочия в расследовании экономических преступлений у МВД, СБУ и ГФС. Ключевой камень преткновения заключается в неимоверном желании Офиса президента включить новый орган в вертикаль главы государства, что прямо противоречит Конституции Украины. Президент желает единолично контролировать новый орган, однако такое желание, в обозримом будущем, закономерно натолкнется на обжалование в Конституционном Суде Украины. Он, наверняка, признает такую норму неконституционной, что приведет к очередному параличу государственной системы".

"Законы все прописываются под "бизнес" силовиков"

По мнению заместителя директора Украинского центра социальной аналитики Валерия Песецкого, любая реформа в нашей стране проводится вне контекста процессов, против которых эта реформа должна сработать.

"Проще говоря, по-маниловскому принципу: а было бы хорошо полностью одолеть в Украине коррупцию, например. И что? Создали целую антикоррупционную систему, на содержание которой тратится уже несколько лет миллиарды гривен в год. Но где результаты для госбюджета в плане возвращения украденных средств? Где приговоры для вип-коррупционеров? – вопрошает замдиректора УЦСА. – Вся антикоррупционная система встроилась в процесс крышевания бизнеса и чиновников. Показательный пример — мэр Одессы Труханов, который только на покупке здания помещения завода Краян положил себе в карман почти сотню миллионов гривен из бюджета города. И что, он сел или лишился должности? Нет. Просто включил в долю антикоррупционеров. И избежал заслуженного приговора. Как и тысячи таких же казнокрадов по всей стране".

Возбуждение уголовных дел давно в Украине превратилось в средство шантажа и вымогательства со стороны всего силового блока, уверен Валерий Песецкий.

"Дела возбуждают, собирают доказательную базу, исключительно для того, чтобы потом продать их закрытие подороже. Что же изменит очередная реформа СБУ, появление новой структуры БЭБ? Остановит феномен сращивания бизнеса с его "крышами"? Нет. Просто вырастет число "крыш" и цифры для бизнесменов в их "кормлении". Так что новый закон, в каком виде он бы не был принят, послужит процессу роста коррупции в силовом блоке, а не обезопасит бизнес от наездов с целью грабежа, – считает эксперт. – Собственно и законы все прописываются под "бизнес" силовиков. Любая статья или новация рассматривается не с точки зрения эффективности работы для правоохранителей. А исключительно с позиции: у кого какая ниша "крышевания" уйдет, и у кого она теперь появится".

За это, подчеркивает Валерий Песецкий, и идет бодание у лоббистов законов в Раде.

"Любое изменение в законодательном поле также ведет к созданию новых рабочих "доходных мест". За них тоже всегда идет борьба. Они же, к слову, затем еще и продаются теми, кто назначает. Так что и нынешняя возня вокруг законов об СБУ и БЭБ имеет те же причинные корни", – резюмирует эксперт.

Напомним, КСУ намерен вскоре возобновить заседания: ждать ли новых резонансных решений.

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