Перемирие на Донбассе: чем все закончится в этот раз

За первые сутки нового перемирия на Донбассе было зафиксировано три обстрела со стороны боевиков. Об этом говорится в утренней сводке штаба ООС 28 июля.



"В частности, в районе населенного пункта Водяное противник открывал огонь по позициям украинских воинов из гранатометов различных систем и стрелкового оружия, а возле Пивденного совершил обстрел из автоматических станковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Украинские защитники огонь в ответ не открывали. Потерь среди наших воинов в результате вражеских обстрелов нет", – отметили в штабе.

"Комментарии" вместе с экспертами спрогнозировали, насколько успешным станет перемирие в этот раз.

Перемирие на Донбассе: планы Украины и России

Политолог Кирилл Сазонов отмечает, что все прекрасно понимают, что Россия нарушит перемирие. Просто потому что в ситуации с прекращением огня у Кремля пропадают рычаги давления на Киев. Украина, подчеркивает политолог, реально хочет прекращения обстрелов и готова со своей стороны не стрелять.

"Об этом Зеленский говорил на переговорах с самого начала: мы хотим прекращения огня. РФ согласилась, но нарушит слово, – уверен Кирилл Сазонов. – Потому что Украина не согласится на выборы в ОРДЛО под дулами автоматов и на изменения в Конституцию. Так что перемирие по украинской инициативе, которое нарушит РФ, просто возможность для наших дипломатов требовать усиления санкций".

Перемирие на Донбассе: основные проблемы

Социолог, эксперт по коммуникациям Дмитрий Громаков уверен, что главная проблема этого перемирия – слабые коммуникационные позиции украинской стороны.

"Все политики прекрасно понимают токсичность этих договоренностей. И не комментируют их, бросив военных на амбразуру. Тем самым подрывая доверие к командованию и армии в целом, – подчеркивает эксперт. – И это мы уже не говорим про мобилизационный и кадровый потенциал армии, который начнёт ухудшаться, потому как мотивированные на активные боевые действия специалисты будут увольняться".

Тревожит Дмитрия Громакова и то, что политическая часть договоренностей так и не была раскрыта.

"К примеру, история с Совместным центром по контролю и координации вопросов прекращения огня и стабилизации линии разграничения сторон (СЦКК). Ведь в своих заявлениях никто из украинских переговорщиков не сказал, что в СЦКК входят российские и украинские офицеры, – поясняет эксперт. – Никто не уточнил, а достигнута ли договоренность про возврат россиян и украинцев на точки наблюдения? И о каком режиме тишины мы говорим, если на сегодня СЦКК не работает и верификатора соблюдения режима не существует?"

По мнению Дмитрия Громакова, прежде чем делать заявления о старте таймера режима тишины, надо было бы поставить условие, что договоренности вступают в силу с момента появления верификатора.

"А сейчас мы просто загнали себя в угол", – резюмирует эксперт.

Ранее об опасности легитимизации боевиков через СЦКК говорила руководитель проектов в Центр исследований проблем гражданского общества, аналитик Мария Кучеренко.

Перемирие на Донбассе: важные моменты

Руководитель Фонда "Украинская политика" Константин Бондаренко выделил два момента, связанных с новым перемирием и ситуации вокруг него.

"Первое – несмотря на попытки разного рода политиканов настроить народ на тему "зрады" и предательства интересов Украины, в обществе, существует запрос на мир, – подчеркивает эксперт. – Недвусмысленно на эту тему высказались и представители Запада, в том числе США. Все поддержали новый режим прекращения огня. Есть негласный консенсус по этому поводу и между Украиной и РФ, что выразилось в телефонном разговоре Зеленского и Путина".

Константин Бондаренко уверен, все понимают, что необходимо выводить ситуацию с Донбассом из глухого угла.

"Второй важный момент – к сожалению, есть много тех, кто готов спровоцировать конфликт с новой силой. Думаю, что провокации, как со стороны Украины, так и со стороны боевиков, буду иметь место. Надеюсь, они будут пресекаться. Очень бы не хотелось, чтобы подонки, которые зарабатывают на этой войне, снова взяли верх. И всё же у меня есть осторожный оптимизм касательно этого перемирия", – резюмирует эксперт.

Напомним, мнением о подводных камнях очередных договоренностей о режиме прекращения огня на Донбассе поделился с изданием "Комментарии" профессор политологии Киево-Могилянской академии, научный директор Фонда "Демократические инициативы" Алексей Гарань.

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