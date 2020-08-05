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Партия Медведчука показывает рекордный рост рейтинга среди всех украинских политических сил, – Дудкин

Политический эксперт Юрий Дудкин рассказал, почему партия Медведчука ОПЗЖ – лидер роста электоральных симпатий украинцев

5 августа 2020, 17:02
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Партия Медведчука показывает рекордный рост рейтинга среди всех украинских политических сил, – Дудкин

На сегодняшний день партия Виктора Медведчука "Оппозиционная платформа – За жизнь" является уверенным лидером роста электоральных симпатий наших соотечественников. Об этом в эфире телеканала NewsOne рассказал политический и военный эксперт Юрий Дудкин.

"Я могу вам привести абсолютно свежие данные, что новую генерирующую силу набирает партия Медведчука. Если год назад на парламентских выборах у них было 13%, то на сегодняшний день все социологические исследования дают больше 20%. Это рекордный рост среди всех партий Украины", - отметил эксперт.

По его словам, переход избирателей "Слуги народа" к партии Медведчука связан с тем, что Зеленский не выполнил своих обещаний, а к власти привел сомнительных новых лиц.

"Это говорит о том, что наши избиратели наконец-то начинают понимать, что они шли на выборы год назад и хотели видеть новые лица, а вместо этого получили мордашки Коломойского и соросят. Если люди шли на выборы и хотели видеть Зеленского-Голобородько, своим президентом, то они увидели там молодого Порошенко", - добавил Юрий Дудкин.


Ранее сообщалось, что оппозиция в лице Медведчука постоянно требует от власти выполнения предвыборных обещаний. Об этом заявил политэксперт Якубин.


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