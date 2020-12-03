Парламент разблокировал назначения руководителя САП

Сегодня народные избранники решали, насколько назначать руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры. На заседании Верховной Рады депутаты поддержали закон № 4227, которым предусматривается, что руководитель САП назначается на пять лет. Фото из открытых источников

Как передает Укринформ, за законопроект в целом проголосовали 289 нардепов. Так, документ восстанавливает действие одного абзаца части четвертой статьи 39 закона "О прокуратуре", действие которого ранее было остановлено. Однако для того, чтобы начать процедуру согласно закону, для назначения нового руководителя, необходимо было изменить законодательство.

Президент Украины Владимир Зеленский надеется, что в скором времени появится новый руководитель САП, поскольку после Назара Холодницкого должность остается вакантной. Антикоррупционную прокуратуру создали пять лет назад. По итогу конкурса на должность главы САП был выбран Назар Холодницкий. В 2020 году Холодницкий написал заявление на увольнение, и после этого должность была вакантной.

Ранее, напомним, "Комментарии" рассказывали о том, что сразу после увольнения Холодницкого, должностьруководителя САП якобы была предложена Максиму Грищуку. Это один из заместителей Холодницкого.





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