Ответственность за ложь в декларациях: почему депутатов не устроил вариант Зеленского

Как известно, парламент поддержал закон, который возобновляет уголовную ответственность за ложь. Так, за проект закона №4460-д об установлении ответственности за декларирование недостоверной информации и непредставление субъектом декларирования декларации лица, уполномоченного на выполнение функций государства или местного самоуправления проголосовали 289 народных депутатов. Это выливается в очередное противостояние с Конституционном судом. Документ уже передан на подпись президенту. О возможных сценариях развития событий с читателями "Комментариев" поделились украинские эксперты.

"Лишение свободы непропорционально преступлению"

Эксперт по конституционному праву Богдан Бондаренко не считает, что можно говорить о противостоянии с КСУ. Правильнее — о выполнении решения КСУ в части е-декларирования.

"Соответствующие изменения в Уголовный кодекс уже внесли, смягчив ряд позиций, по сравнению с прошлым вариантом закона. Теперь должны вернуть систему е-декларирования в полномочия НАПК, – отмечает эксперт. – Почему Зеленскому не удалось отстоять свою позицию? Потому что решение КСУ говорит, что уголовная ответственность за нарушения е-декларирования является не совсем пропорциональной. Есть другие категории преступлений (незаконное обогащение, получение неправомерной выгоды, злоупотребление служебным положением), за которые такого рода наказание – уместно. А что касается е-декларирования… Можно провести аналогию: если ты украл машину и неправильно ее припарковал, не должно быть уголовной ответственности за неправильную парковку".

На этом и базировалось решение КСУ. И нардепы согласились, что лишение свободы за те или иные нарушения в связи с е-декларированием — не совсем правильно, подчеркивает Богдан Бондаренко.

"Кстати, статистика привлечений к ответственности по 366 статье (недекларирование или недостоверное декларирование) показала, что лишения свободы по данному виду правонарушений не было. Так что депутаты просто выбрали более правильный вариант законопроекта. Теперь должны поддержать законопроект, которым вернут полномочия НАПК, – отмечает эксперт. – О роспуске и блокировании КСУ мы уже не говорим. Надеюсь, эта ужасная идея канула в лету. Возможно, будет некий законопроект касательно отдельных моментов деятельности КСУ. Но я не уверен, что под это есть голоса в парламенте".

"Проблема с КСУ никуда не денется"

Политолог Кирилл Сазонов считает, что Рада приняла компромиссный законопроект, который решает всего одну задачу – удовлетворить Европу.

"Суть была — показать, что мы как-то боремся с коррупцией. Чтобы не встал вопрос о приостановке безвиза, – поясняет политолог. – Депутаты проголосовали за свой законопроект, менее жесткий, чем тот, что предлагал Зеленский. И это логично. Ведь одна из причин отмены прошлого законопроекта КСУ — он слишком жесткий. Уголовная ответственность, прописанная там за недостоверные данные в е-декларации, не соответствовала тяжести проступка… Административная ответственность — вполне адекватная мера наказания. Тем более, что вероятному коррупционеру можно осложнить жизнь общением с налоговой службой. В США пошли по такому пути – и он доказал свою эффективность".

Комментируя то, что ВР отказалась рассматривать законопроект президента, Кирилл Сазонов напомнил, что в последнее время это – скорее правило, чем исключение.

"Монобольшинство, которое еще год назад голосовало за президентские законопроекты в режим принтера (активно, бодро и не обсуждая) – всё чаще начинает его игнорировать. Нардепы из "Слуги народа" общаются с другими фракциями, со спонсорами, с влиятельными людьми и разного круга. И игнорируют те или иные инициативы Зеленского. Всё это, безусловно, плохой сигнал для президента", – уверен политолог.

Он считает, что проблема с КСУ никуда не денется. Потому что Конституционный суд чувствует свою силу – и слабость власти.

"Мы помним, как КСУ в свое время расширил президентские полномочия Януковича. Как поддержал абсолютно незаконный роспуск Рады уже при Зеленском — в 2019 году. Тогда судьи чувствовали давление власти и общества. А сейчас – почувствовали неуязвимость, заставляют с собой считаться. Что дальше? Всё зависит от личности президента, от его жесткости. Достаточно жесткий глава государства мог бы добиться своего, переломить сопротивление судей. Но Зеленский — не жесткий. Так что, скорее всего, будут искать компромиссы. В этом противостоянии нас ожидает вооруженный до зубов нейтралитет, который изредка будет прерываться очередными боевыми действиями", – прогнозирует Кирилл Сазонов.

Напомним, 27 октября Конституционный Суд Украины отменил наказание за недостоверное декларирование. Таким образом многим чиновникам удалось избежать правовой ответственности. Такое решение всколыхнуло украинцев, поэтому они вышли на протесты под здание Конституционного суда. Чтобы урегулировать ситуацию, Верховная Рада и Президент Украины Владимир Зеленский начали искать выходы из принятых действий КСУ. Поэтому было решено статью о ложном декларировании снова внести в Раду.







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