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Россия готовит новые санкции против Украины

Речь идет об экономических ограничениях

сегодня, 13:34
Автор:

Владимир Лавский
Россия готовит новые санкции против Украины

Правительство РФ внесло в Госдуму проект федерального закона, который предусматривает введение новых экономических мер в отношении Украины. Законопроект размещен в базе системы обеспечения законодательной деятельности (СОЗД). Об этом сообщает "ТАСС". 

Речь идет о расширении перечня ограничений, наложенных на ряд лиц и компаний в рамках указа "О мерах по реализации указа президента России "О применении специальных экономических мер в связи с недружественными действиями Украины в отношении граждан и юридических лиц Российской Федерации". Изменения предполагают установление запрета на прием платежным агентом денежных средств и совершение трансграничных платежей, если получатель включен в санкционный список.

Кроме того, на ЦБ и федеральные органы исполнительной власти возлагается обязанность по предоставлению в Минфин отчетов о деятельности организаций, осуществляющих операции в отношении лиц, к которым применяются специальные экономические меры.

Ранее "Комментарии" сообщали, что США ввели санкции против Рамзана Кадырова и его семьи. 



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