Откуда украинцы пожилого возраста черпают информацию: результаты опроса

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Марьян Ощановский
Более 2/3 украинцев и
украинок, которым исполнилось 60 лет, получают информацию о событиях в Украине
и мире благодаря телевидению. Об этом свидетельствуют результаты социологического
опроса, который обнародовал Украинский институт медиа и коммуникации, передает
портал "Комментарии".
Украинцы пожилого возраста чаще всего смотрят телевидение. Фото из открытых источников
Результаты
социологического исследования были презентованы на международной
онлайн-конференции "Медиаграмотность для людей старшего возраста 60+".
Опрос показал, что почти
70% украинцев старшего возраста получают новости благодаря телевидению. Всеми
другими информационными платформами пожилые украинцы пользуются значительно
реже. Кроме телевидения, они также смотрят YouTube и слушают радио.
Исследование включало
социологический опрос, фокус-групповые обсуждения, онлайн-опрос и интервью
экспертов, представителей общественных организаций, работающих с аудиторией 60+
в сфере медиаграмотности, а также представителей донорских и правительственных
организаций.
Ранее портал
"Комментарии" сообщал, что поддержка россиян войны против Украины
остается стабильно высокой с февраля прошлого года. Число сторонников
"мирных" переговоров выросло до максимума, но лишь с определенными
нюансами. В отчете социологов говорится, что в ноябре 2023 года большинство
опрошенных (74%) поддерживают войну, не поддерживают — 18% респондентов.
Последние пять месяцев продолжает расти доля опрошенных, которые считают, что
война против Украины продолжается успешно. В ноябре этого года так считали 66%
респондентов (55% — в июне). 57% опрошенных завили о необходимости начать
переговоры. За продолжение боевых действий выступают 36% респондентов.
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