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Откуда украинцы пожилого возраста черпают информацию: результаты опроса

Результаты опроса показали, что большинство украинцев пожилого возраста смотрят телевидение

сегодня, 20:52
Автор:
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Марьян Ощановский
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Более 2/3 украинцев и украинок, которым исполнилось 60 лет, получают информацию о событиях в Украине и мире благодаря телевидению. Об этом свидетельствуют результаты социологического опроса, который обнародовал Украинский институт медиа и коммуникации, передает портал "Комментарии".

Откуда украинцы пожилого возраста черпают информацию: результаты опроса

Украинцы пожилого возраста чаще всего смотрят телевидение. Фото из открытых источников

Результаты социологического исследования были презентованы на международной онлайн-конференции "Медиаграмотность для людей старшего возраста 60+".


Опрос показал, что почти 70% украинцев старшего возраста получают новости благодаря телевидению. Всеми другими информационными платформами пожилые украинцы пользуются значительно реже. Кроме телевидения, они также смотрят YouTube и слушают радио.

Исследование включало социологический опрос, фокус-групповые обсуждения, онлайн-опрос и интервью экспертов, представителей общественных организаций, работающих с аудиторией 60+ в сфере медиаграмотности, а также представителей донорских и правительственных организаций.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что поддержка россиян войны против Украины остается стабильно высокой с февраля прошлого года. Число сторонников "мирных" переговоров выросло до максимума, но лишь с определенными нюансами. В отчете социологов говорится, что в ноябре 2023 года большинство опрошенных (74%) поддерживают войну, не поддерживают — 18% респондентов. Последние пять месяцев продолжает расти доля опрошенных, которые считают, что война против Украины продолжается успешно. В ноябре этого года так считали 66% респондентов (55% — в июне). 57% опрошенных завили о необходимости начать переговоры. За продолжение боевых действий выступают 36% респондентов.



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Источник: https://www.jta.com.ua/wp-content/uploads/2023/11/UMCI_MediaLiteracy_60_UA.pdf
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