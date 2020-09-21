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Главная Новости Политика внутренняя политика От Зеленского начали публично требовать отставки главнокомандующего Хомчака – Арестович
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От Зеленского начали публично требовать отставки главнокомандующего Хомчака – Арестович

Военный эксперт Алексей Арестович считает, что в украинской армии должны появится патриотичные без кавычек люди

сегодня, 17:57
Автор:

Станислав Молчанов

Главнокомандующего Вооружёнными силами Украины Руслана Хомчака, а также министра обороны Андрея Тарана необходимо отправить в отставку, написал в своем блоге военный эксперт Алексей Арестович. 

От Зеленского начали публично требовать отставки главнокомандующего Хомчака – Арестович

Так, Арестович привел перечень мер, которые необходимо осуществить правительству Украины. Речь идет, в частности, о реформе МВД, судебной реформе, принятии закона о коллаборантах, а также об отставке Тарана и Хомчака.

"Отставка Тарана и Хомчака, которые убивают армию, и переход к решительным действиям в деле реального усиления боеспособности ВСУ/других силовых структур", - пишет Арестович.

Эксперт добавил, что в украинской армии должны появится новые, "патриотичные без кавычек, фигуры, с верными ценностными установками, вызревающие во власти и в политике, бизнесе, третьем секторе", а также "далекие от ностальгии по вечной революции, или вечной Малороссии, способные к системному амбиционному строительству".

Арестович отметил, что уже наблюдает за "появлением" таких людей в Украине.

"Есть у меня маленькая надежда, что за оставшиеся 3,5 года, такие люди поднаберут веса, связей и влияния и станут в новом большом политическом цикле значимым фактором нашей политики - внешней и внутренней. С ними я связываю надежды на то, что Украина хоть как-то использует свои исторические шансы", - отметил он.

Добавим, что СМИ сообщают, что Хомчак действует не в пользу обороноспособности украинской армии. Так, журналисты заявили о срыве закупок вооружения, мин, минометов, зимней формы для солдат, блокировке реформы качественного питания для военных, а также о губительных последствиях так называемой "кадровой реформы" ВСУ, в рамках которой сокращают военнослужащих и офицеров, имеющих боевой опыт. Кроме того, волонтеры обвиняют Хомчака в дезинформации президента Зеленского.

Напомним, Генштаб Украины за 308 тыс. гривен закупит ручки Parker на подарки от Хомчака.


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