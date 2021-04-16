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Главная Новости Политика внутренняя политика Остатками вакцины Pfizer вакцинировать публичных людей не будут
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Остатками вакцины Pfizer вакцинировать публичных людей не будут

Так, вакцину будут распределять исключительно среди лиц, подпадающих под 1-й и 2-й этап вакцинации

16 апреля 2021, 23:28
Автор:

Ольга Чародий

Остатками вакцины Pfizer публичных людей вакцинировать не будут. Об этом заявил Максим Степанов в эфире "Свободы слова Савика Шустера".

Остатками вакцины Pfizer вакцинировать публичных людей не будут

Вакцина Pfizer (фото из открытых источников)

По словам главы Минздрава, он выдал необходимый указ, который делает невозможным распределение остатков вне очереди.

"Эта вакцина пойдет исключительно медицинским работникам, гражданам, старше 80 лет, людям из домов престарелых, интернатов и работникам ГСЧС и пограничникам. Нам нужно защитить именно эту категорию людей", – отметил Степанов.

Так, вакцину будут распределять исключительно среди лиц, подпадающих под 1-й и 2-й этап вакцинации.

Напомним, в обществе не утихают споры между противниками вакцинации и их оппонентами. Одним из доводов антипрививочников является наличие побочных эффектов от применения вакцин. Представители компании Pfizer, которая является производителем вакцины от коронавируса опубликовали отчет о побочных эффектах. В документе  в развернутом виде указаны возможные побочные эффекты в сравнении с вакциной против столбняка, которую большинство людей получают в детстве. Так, и в том, и в другом случае наиболее распространенной реакцией является утомляемость, головная боль и боль в месте введения. Кроме того, наблюдались повышение температуры, покраснение и боль в месте инъекции.

Как сообщали ранее, США в декабре прошлого года отказались от покупки еще 100 миллионов доз вакцины Pfizer, пока компания не выполнит обязательства по остальным международным договорам. Считается, что вакцина Pfizer будет одобрена группой ученых Управления по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов уже на этой неделе, а в ближайшие месяцы ожидается доставка 100 миллионов доз — этого достаточно для 50 миллионов американцев.  





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