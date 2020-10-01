Остановить войну на Донбассе способен лишь Медведчук, - академик Пешко

Лидеру партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктору Медведчуку необходимо предоставить специальные возможности по вопросам восстановления мира на Донбассе. С таким призывом к президенту Украины Владимиру Зеленскому в своем блоге на сайте "Корреспондент" обратился общественный и политический деятель, академик и первый вице-президент Академии экономических наук Украины Анатолий Пешко.

В своем обращении ученый акцентирует внимание на том, что на сегодняшний день противостояние в Нагорном Карабахе переросло в самую настоящую войну.

"Сегодня мы свидетели трагедии, когда тлеющее военное противостояние в Нагорном Карабахе переросло в настоящую войну с огромными материальными, но самое страшное – человеческими жертвами. Думаю, все мы хорошо понимаем, что ситуация на Востоке Украины не менее опасна для наших славянских народов", – заявляет Анатолий Пешко.

По мнению ученого, остановить войну на Донбассе, а также вернуть Донецкую и Луганскую области в состав Украины способен лишь один человек.

"Неэффективную украинскую власть мог бы решительно заменить один известный украинский политик! Его имя – Виктор Медведчук", – утверждает академик.

В связи с этим, общественный деятель обратился к президенту Украины Владимиру Зеленскому с призывом дать Виктору Медведчуку специальные полномочия для решения двух вопросов, а именно: прекращения войны на Востоке Украины, а также возврата Луганской и Донецкой областей в состав Украины.

"На сегодняшний день это единственный человек, который может вернуть мир и благополучие на нашу землю! Уважаемый Владимир Александрович Зеленский! Это не просто просьба, это единственный шанс спасти территориальную целостность государства и невинные души наших солдат, а также мирных жителей и, в том числе, наших детей", – резюмировал Анатолий Пешко.

Ранее председатель политсовета партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктор Медведчук заявил, что президент Украины Владимир Зеленский "продолжает демонстрировать отсутствие политической воли для достижения мира на Донбассе". Политик убежден в том, что продвижение к миру невозможно без проведения на Донбассе полноценных выборов, что предусмотрено Минскими соглашениями.



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