Ошибки Хомчака могут стоить Украине независимости, — аргументы экспертов

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Станислав Молчанов
Российские войска дислоцируются вблизи украинской границы, разместив флот в Черном море. Украинские независимые эксперты и народные депутаты считают, что Украина может противостоять этой угрозе. Единственное условие — правильные стратегические решения от умных военных руководителей.
Главнокомандующий ВСУ Руслан Хомчак. Фото из открытых источников
Так, по поводу ситуации в Черном море, военный эксперт Тарас Чмут отмечает, что решение о приобретении четырех турецких корветов, с точки зрения тактики ведения войны с агрессором, было ошибочным.
Как сообщал "День", идея покупать четыре корвета у Турции принадлежит собственно Главнокомандующему ВСУ Руслану Хомчаку. Еще в декабре прошлого года он посвятил этой теме сразу несколько своих интервью. Впрочем эксперт полагает, что подобные решения могут представлять значительную угрозу безопасности страны.
На неадекватные шаги руководства ВСУ перед угрозой вторжения РФ указывает и нардеп Сергей Рахманин. По его словам, нельзя бессмысленно ежедневно кричать об угрозе вторжения и одновременно требовать от военных соблюдать ограничения, на которые согласились политики.
Соотношение сил Украины и России во многих важных военных компонентах не в нашу пользу, это очевидно, добавляет Рахманин. Так же очевидно, что за нас не будут воевать ни НАТО в целом, ни США, в частности.
Также Сергей Рахманин подчеркивает, что способность нашей армии защищаться и демонстрация этой силы — прямая обязанность Главнокомандующего ВСУ. Но политик убежден, что кроме как напугать депутатов, дабы те начали "собирать чемоданы", чтобы "свалить из страны", он [очевидно, имеется в виду Руслан Хомчак — ред.] пока больше ничего не сделал.
А вот если бы наши ВСУ реально готовились к войне и защиты Украины, то план отражения агрессии был бы главной темой СНБО, считает Рахманин.
Как информировали "Комментарии", независимые эксперты с конца марта заявляют о наращивании Россией военной силы у границ с Украиной.
По информации штаба Вооруженных Сил Украины, Хомчак убежден, что ситуация находится под контролем. Также генерал призвал представителей местной власти от образования добровольческих военных батальонов.
Вместе с тем следует отметить, что от решений, принятых украинским армейским руководством в ближайшем будущем может зависеть сама независимость Украины.
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