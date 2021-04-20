Ошибки Хомчака могут стоить Украине независимости, — аргументы экспертов

Российские войска дислоцируются вблизи украинской границы, разместив флот в Черном море. Украинские независимые эксперты и народные депутаты считают, что Украина может противостоять этой угрозе. Единственное условие — правильные стратегические решения от умных военных руководителей.

Главнокомандующий ВСУ Руслан Хомчак. Фото из открытых источников

Так, по поводу ситуации в Черном море, военный эксперт Тарас Чмут отмечает, что решение о приобретении четырех турецких корветов, с точки зрения тактики ведения войны с агрессором, было ошибочным.

"А теперь объясните, как один, два или четыре турецкие корветы спасут нас с моря. Те корветы, которые еще надо получить лет через 10, но платить за них надо уже... На каждый наш корвет они поставят три свои. Войну выигрывают экономики: те, кто дольше продержался в противостоянии — те побеждают. Вложив все возможные ресурсы в строительство четырех корветов, мы не только не создадим паритета с Россией, мы и сознательно лишим себя возможности создать сбалансированные силы, которые при меньших вложениях давать больший результат", — подчеркнул Чмут, выразив надежду, что военное "обострение все же пройдет мирно".

Как сообщал "День", идея покупать четыре корвета у Турции принадлежит собственно Главнокомандующему ВСУ Руслану Хомчаку. Еще в декабре прошлого года он посвятил этой теме сразу несколько своих интервью. Впрочем эксперт полагает, что подобные решения могут представлять значительную угрозу безопасности страны.

"Береговые ракетные комплексы, ракетные катера, современные умные морские мины, морские беспилотники (в том числе ударные) — как воздушные, так и подводные. Сверхмалые подводные лодки и авиация с ПКРамы — вот во что нужно вкладывать ресурсы, а не играть в амбиции адмиралов и популизм политиков. И это нужно на вчера, а не на послезавтра. Одно дело не иметь возможностей на море в 2014-м или 2015-м, там были объективные причины. Но совсем другой вопрос — не иметь их в 2021 году...", — пояснил Чмут.

На неадекватные шаги руководства ВСУ перед угрозой вторжения РФ указывает и нардеп Сергей Рахманин. По его словам, нельзя бессмысленно ежедневно кричать об угрозе вторжения и одновременно требовать от военных соблюдать ограничения, на которые согласились политики.

"Враждебные беспилотники не имеют беспрепятственно работать над нашими позициями. Вражеские снайперы не имеют безнаказанно расстреливать наших бойцов", — отмечает политик.

Соотношение сил Украины и России во многих важных военных компонентах не в нашу пользу, это очевидно, добавляет Рахманин. Так же очевидно, что за нас не будут воевать ни НАТО в целом, ни США, в частности.

"Однако, если мы продемонстрируем способность защищаться, нас будут поддерживать. Как в конце концов американцы поддержали Израиль в 1967-м, несмотря на игнорирование их советов", — считает нардеп.

Также Сергей Рахманин подчеркивает, что способность нашей армии защищаться и демонстрация этой силы — прямая обязанность Главнокомандующего ВСУ. Но политик убежден, что кроме как напугать депутатов, дабы те начали "собирать чемоданы", чтобы "свалить из страны", он [очевидно, имеется в виду Руслан Хомчак — ред.] пока больше ничего не сделал.

А вот если бы наши ВСУ реально готовились к войне и защиты Украины, то план отражения агрессии был бы главной темой СНБО, считает Рахманин.

"..Закон о территориальной обороне (обещанный Хомчаком — ред.) был бы давно принят. И государство давно сообщило бы ООН о юридической ничтожности сделки 2003 года и требовало бы делимитации российско-украинской границы в Черном море", — сказал нардеп.

Как информировали "Комментарии", независимые эксперты с конца марта заявляют о наращивании Россией военной силы у границ с Украиной.

По информации штаба Вооруженных Сил Украины, Хомчак убежден, что ситуация находится под контролем. Также генерал призвал представителей местной власти от образования добровольческих военных батальонов.



Вместе с тем следует отметить, что от решений, принятых украинским армейским руководством в ближайшем будущем может зависеть сама независимость Украины.

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