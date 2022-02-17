logo

BTC/USD

42062.84

ETH/USD

2998.91

LTC/USD

123.20

USD/UAH

28.65

EUR/UAH

32.55

RUB/UAH

0.38

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал
блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Политика внутренняя политика ОПЗЖ будет настаивать на выполнении Минских соглашений - Медведчук
commentss НОВОСТИ Все новости

ОПЗЖ будет настаивать на выполнении Минских соглашений - Медведчук

По мнению Медведчка, украинская власть демонстрирует нежелание выполнять Минские соглашения

сегодня, 17:19
Автор:

Станислав Молчанов
Поделитесь публикацией:

Киевский апелляционный суд не стал сегодня рассматривать апелляционную жалобу народного депутата Украины, председателя Политсовета партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Виктора Медведчука относительно домашнего ареста. Об этом сообщается на сайте ОПЗЖ.

ОПЗЖ будет настаивать на выполнении Минских соглашений - Медведчук

Виктор Медведчук. Фото ОПЗЖ

По словам представителей политической партии, отказ был мотивирован тем, что Печерский районный суд города Киева не представил Киевскому апелляционному суду дело Медведчука для проверки, а прокурор, который явился в суд, не предоставил документы, подтверждающие его полномочия на участие в деле.

По мнению Виктора Медведчука, власть якобы продолжает попытки уничтожить оппозицию.

Политик считает, что преследование оппозиции и его лично напрямую связано с тем, что ОПЗЖ и сам Виктор Медведчук настаивали и продолжают настаивать на выполнении Минских соглашений.

"Началось это потому, что власть понимала: наша партия будет продолжать политику мира, политику изменения экономической и социальной ситуации в стране. Мы будем настаивать на выполнении Минских соглашений, и это будет то главное препятствие, которое ей надо преодолеть", – подчеркнул оппозиционный политик.

Медведчук считает, что украинская власть демонстрирует нежелание выполнять Минские соглашения. И поэтому "Оппозиционная платформа — За жизнь" в своем заявлении к 7-й годовщине подписания Минских соглашений прямо заявила, что власть, которая, по ее мнению, не желает мира и не делает шагов по мирному урегулированию, должна уйти в отставку.

По мнению Виктора Медведчука, власть только говорит о единении Украины, а на деле еще больше раскалывает страну. 

"Единение ‒ это великолепно.  Было подчеркнуто, что вот этот праздник будет показан всеми нашими каналами. То есть есть "наши", а есть "их". Это единение? Это "сшивание" страны? Это путь к миру?", ‒ задается вопросом Виктор Медведчук.


Читайте Comments.ua в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://zagittya.com.ua/news/novosti/viktor_medvedchuk_posle_suda_rasskazal_o_tom_chto_zhdet_ukrainskuju_vlast__annushka_uzhe_kupila_podsolnechnoe_maslo_i_ne_tolko_kupila_no_dazhe_i_razlila___.html
Теги:
comments

Обсуждения

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!