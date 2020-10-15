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Опрос в день выборов: у Зеленского объяснили важность второго вопроса

У Зеленского рассказали, почему предлагается спросить украинцев о создании свободной экономической зоны на востоке страны

сегодня, 12:14
Автор:

Таисия Ерохина

Украинцев в день выборов 25 октября в рамках общенационального опроса спросят о том, поддерживают ли они создание на Донбассе свободной экономической зоны. Это и стало вторым вопросом, который сегодня озвучил в видеообращении президент Украины Владимир Зеленский. В Офисе президента говорят, что это крайне важно, потому что может обеспечить стране возможность укоренения действительно эффективной реинтеграционной модели.

Опрос в день выборов: у Зеленского объяснили важность второго вопроса

Как пояснили в ОП, свободная (или специальная) экономическая зона — это часть территории Украины, на которой функционирует специальный режим экономической деятельности. Там могут устанавливаться льготные таможенные, валютно-финансовые, налоговые и другие условия. Цель создания СЭЗ — привлечение иностранных инвестиций, увеличение экспорта товаров и услуг, внедрение новых технологий, более рациональное использование природных и трудовых ресурсов.

Отмечается, что изначально модель воплотят в подконтрольных районах. В ОП отметили, что ускоренное экономическое развитие может быть наглядным аргументом для жителей временно оккупированной территории выбирать именно Украину.

"Создание на Донбассе, на свободной части, специальных экономических условий существенно повлияет на темпы и концепции эффективной реинтеграции", — говорится в сообщении.

Напомним, первым вопросом, который озвучил вчера Зеленский, стал следующий: нужно ли ввести пожизненное заключение за коррупцию в особо крупных масштабах.


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