Опрос показал, кого украинцы считают политиком и неудачником 2020 года

С 5 по 13 декабря во всех регионах Украины Фондом "Демократические инициативы" им. Илька Кучерива совместно с Киевским международным институтом социологии (КМИС) был проведен общенациональный опрос. Благодаря этому удалось выяснить, кого часть украинцев считает политиком 2020 года, а кого – неудачником. Об этом сообщает Униан.

ФОТО: Из открытых источников

Всего в опросе принимали участие 2004 человека, проживающие в 131 населенном пункте страны. Опрос проводился с каждым человеком лично, в виде интервью. Все респонденты были старше 18 лет.

Так, исходя из итогов опроса, политиком, и вместе с тем неудачником 2020 года стал действующий президент Украины Владимир Зеленский. Как политик года он набрал 14,5% голосов, а как неудачник года – 28%.

Следом за главой государства идёт экс-президент Украины Пётр Порошенко. Как за политика года за него отдали свои голоса 9.2%, а как за неудачника 2020 года – 13,8%.

Третьим в списке идет народный депутат Украины Виктор Медведчук. Из всех опрошенных украинцев за него проголосовали как за лучшего политика 6,9%, а 2,5% респондентов посчитали его неудачником этого года.

На 4 и 5 местах в рейтинге оказались Юрий Бойко и Юлия Тимошенко. У них примерно одинаковые результаты. За обоих как за политиков года проголосовали 5,4% из всех опрошенных. Как за неудачника за Бойко отдали голоса -1,3%, а за Юлию Тимошенко – 2,3%.





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