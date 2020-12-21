Опрос показал, кого украинцы считают политиком и неудачником 2020 года

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Мокрик Анастасия
С 5 по 13 декабря
во всех регионах Украины Фондом "Демократические
инициативы" им. Илька Кучерива совместно с Киевским международным
институтом социологии (КМИС) был проведен общенациональный опрос.
Благодаря этому удалось выяснить, кого часть украинцев считает политиком 2020
года, а кого – неудачником. Об этом сообщает Униан.
ФОТО: Из открытых источников
Всего в опросе принимали
участие 2004 человека, проживающие в 131 населенном пункте страны. Опрос проводился с каждым человеком лично, в виде интервью. Все респонденты были старше 18
лет.
Так, исходя из
итогов опроса, политиком, и вместе с тем неудачником 2020 года стал действующий президент Украины Владимир Зеленский. Как политик года он
набрал 14,5% голосов, а как неудачник года – 28%.
Следом за главой
государства идёт экс-президент Украины Пётр Порошенко. Как за политика года за
него отдали свои голоса 9.2%, а как за
неудачника 2020 года – 13,8%.
Третьим в списке
идет народный депутат Украины Виктор Медведчук. Из всех опрошенных украинцев за
него проголосовали как за лучшего политика 6,9%, а 2,5% респондентов посчитали
его неудачником этого года.
На 4 и 5 местах в рейтинге оказались Юрий Бойко и Юлия Тимошенко. У них примерно одинаковые результаты. За обоих как за политиков года проголосовали 5,4% из всех опрошенных. Как за неудачника за Бойко отдали голоса -1,3%, а за Юлию Тимошенко – 2,3%.
Напомним, ранее сайт "Комментарии" сообщал читателям, какую зарплату хотели бы получать украинцы, а также о том, какой банк жители Украины считают лучшим.
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