logo
lang

Язык

Русский

Coinspot 02.02.2021

BTC/USD

34904.38

ETH/USD

1419.19

LTC/USD

139.66

НБУ 02.02.2021

USD/UAH

28.17

EUR/UAH

34.15

RUB/UAH

0.40

lang

Язык

UA RU
youtube telegram
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Спецпроекты
rating_icon

Comm:ratings
Comm:franchise

Comm: franchise
Главная Новости Политика внутренняя политика Опрос «Cоциального мониторинга» — первое объективное исследование, где не допущены ошибки в вопросе о президентских выборах, — эксперт
commentss НОВОСТИ Все новости

Опрос «Cоциального мониторинга» — первое объективное исследование, где не допущены ошибки в вопросе о президентских выборах, — эксперт

Эксперт считает новый социальный опрос самым объективным из существующих

сегодня, 13:10
Автор:

Станислав Молчанов

Свежее исследование "Социального мониторинга" стало первым объективным исследованием электоральных настроений граждан Украины, в котором не допущены ошибки в вопросе о шансах различных кандидатов на президентских выборах. Об этом заявил политический эксперт Сергей Розенбаум.

Опрос «Cоциального мониторинга» — первое объективное исследование, где не допущены ошибки в вопросе о президентских выборах, — эксперт

Розенбаум считает свежий опрос "Социального мониторинга" наиболее объективным. Фото из открытых источников

По его мнению, при формулировании этого вопроса социологи наконец-то удержались от того, чтобы перечислять всех потенциальных кандидатов на президентство в одном и том же списке: "Такую ошибку недавно допускали даже такие известные компании как КМИС и "Деминициативы". Ошибка такого подхода в том, что если от одной партии в таком списке фигурирует сразу несколько человек, то результаты такого опроса, очевидно, являются необъективными. В самом деле, от партии на выборах идет только один кандидат. Он условно получает все голоса сторонников такой партии. А если в списке у социологов такой кандидат не один, то и голоса респондентов будут дробиться. В итоге, результатам таких опросов верить нельзя. В свою очередь, "Социальный мониторинг" поступил мудрее, разводя представителей одной партии по разным вариантам списка.

Следующий вопрос  оправдано ли повышенное внимание социологов к партии "Оппозиционная платформа  За Жизнь", ведь в том же вопросе проверялось два варианта  с Юрием Бойко и Виктором Медведчуком? Считаю, что такое внимание вполне оправдано – партия вышла на первое место по результатам всех соцопросов, проводимых с начала этого года. И понятно желание социологов не просто измерить ее рейтинг, но и проверить отношение респондентов к одному из ее лидеров  Виктору Медведчуку. Согласитесь, такие аспекты его деятельности как снятие санкций с украинских предприятий, договоренность о производстве вакцины в Украине или обсуждение мирного плана с парламентариями Германии, Франции и России касаются всех граждан Украины и вызвали огромный общественный резонанс  поэтому они требуют более пристального внимания со стороны социологов.

 Опрос «Cоциального мониторинга» — первое объективное исследование, где не допущены ошибки в вопросе о президентских выборах, — эксперт - фото 2

И наконец — правильно ли, что именно эти люди попали в список кандидатов на пост президента? Однозначно, да. Сегодня никто из политиков публично не заявлял о своем желании принять участие в президентских выборах – об этом не говорили ни Гройсман, ни Кличко, ни Медведчук, ни политики, которые принимали участие в предыдущих кампаниях, в частности, в президентских выборах 2019 года. Откуда же взялось мнение, что в списках социологов должны фигурировать только политики, принимавшие участие в предыдущих выборах? Это в корне неверно. Поэтому социологи и прибегают к другим критериям отбора, и такие критерии максимально объективны — профессиональное и многолетнее занятие политической деятельностью, постоянная поддержка со стороны партии, работа с проблемами, которые напрямую касаются всех  все это вполне позволяет выделить ключевых игроков".

Опрос «Cоциального мониторинга» — первое объективное исследование, где не допущены ошибки в вопросе о президентских выборах, — эксперт - фото 3

"Таким образом, сегодня мы получили первую по-настоящему объективную картину того, с какими электоральными настроениями население нашей страны подходит к президентским выборам. Тем интереснее будет со временем проверить прогноз социологов в реальных условиях", — отметил Розенбаум.


Читайте Комментарии в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://facebook.com/story.php?story_fbid=440691904037893&id=100042912614323
Теги:
comments

Обусуждения

comments.ua
comments.ua
comments.ua
comments.ua
comments.ua

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!
МНЕНИЯ СТАТЬИ