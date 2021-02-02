Опрос «Cоциального мониторинга» — первое объективное исследование, где не допущены ошибки в вопросе о президентских выборах, — эксперт

Свежее исследование "Социального мониторинга" стало первым объективным исследованием электоральных настроений граждан Украины, в котором не допущены ошибки в вопросе о шансах различных кандидатов на президентских выборах. Об этом заявил политический эксперт Сергей Розенбаум.

Розенбаум считает свежий опрос "Социального мониторинга" наиболее объективным. Фото из открытых источников

По его мнению, при формулировании этого вопроса социологи наконец-то удержались от того, чтобы перечислять всех потенциальных кандидатов на президентство в одном и том же списке: "Такую ошибку недавно допускали даже такие известные компании как КМИС и "Деминициативы". Ошибка такого подхода в том, что если от одной партии в таком списке фигурирует сразу несколько человек, то результаты такого опроса, очевидно, являются необъективными. В самом деле, от партии на выборах идет только один кандидат. Он условно получает все голоса сторонников такой партии. А если в списке у социологов такой кандидат не один, то и голоса респондентов будут дробиться. В итоге, результатам таких опросов верить нельзя. В свою очередь, "Социальный мониторинг" поступил мудрее, разводя представителей одной партии по разным вариантам списка.

Следующий вопрос — оправдано ли повышенное внимание социологов к партии "Оппозиционная платформа — За Жизнь", ведь в том же вопросе проверялось два варианта — с Юрием Бойко и Виктором Медведчуком? Считаю, что такое внимание вполне оправдано – партия вышла на первое место по результатам всех соцопросов, проводимых с начала этого года. И понятно желание социологов не просто измерить ее рейтинг, но и проверить отношение респондентов к одному из ее лидеров — Виктору Медведчуку. Согласитесь, такие аспекты его деятельности как снятие санкций с украинских предприятий, договоренность о производстве вакцины в Украине или обсуждение мирного плана с парламентариями Германии, Франции и России касаются всех граждан Украины и вызвали огромный общественный резонанс — поэтому они требуют более пристального внимания со стороны социологов.

И наконец — правильно ли, что именно эти люди попали в список кандидатов на пост президента? Однозначно, да. Сегодня никто из политиков публично не заявлял о своем желании принять участие в президентских выборах – об этом не говорили ни Гройсман, ни Кличко, ни Медведчук, ни политики, которые принимали участие в предыдущих кампаниях, в частности, в президентских выборах 2019 года. Откуда же взялось мнение, что в списках социологов должны фигурировать только политики, принимавшие участие в предыдущих выборах? Это в корне неверно. Поэтому социологи и прибегают к другим критериям отбора, и такие критерии максимально объективны — профессиональное и многолетнее занятие политической деятельностью, постоянная поддержка со стороны партии, работа с проблемами, которые напрямую касаются всех — все это вполне позволяет выделить ключевых игроков".





"Таким образом, сегодня мы получили первую по-настоящему объективную картину того, с какими электоральными настроениями население нашей страны подходит к президентским выборам. Тем интереснее будет со временем проверить прогноз социологов в реальных условиях", — отметил Розенбаум.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!