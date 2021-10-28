«Оппозиционная платформа – За жизнь» чествует воинов-освободителей и проводит акции памяти из подвига по всей Украине

Рубрики
МЕНЮ
Станислав Молчанов
Руководители и члены партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" поздравили украинцев с 77 годовщиной со Дня освобождения Украины от фашистских захватчиков и приняли участие в торжественных мероприятиях по случаю этой памятной даты.
«Оппозиционная платформа – За жизнь» чествует воинов-освободителей. Фото: ОПЗЖ
Так, председатель Политсовета партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктор Медведчук в своем поздравлении заверил украинцев, что их оппозиционная политсила сохранит историческую память и считает своим священным долгом защитить ее от посягательств тех, кто пытается исказить историческую правду.
"Дата 28 октября для всех украинцев стала символом гордости, мужества и отваги. Наш народ заплатил слишком высокую цену за победу над фашистскими захватчиками, — написал Виктор Медведчук. – Подвиг поколения победителей неоценим — и тех, кто ковал победу в тылу, и тех, кто в это время рисковал своей жизнью на передовой, и тех, кто позже восстанавливал разрушенные ожесточенными боями города, из руин отстраивал страну. А трагические события тех далеких дней остаются одной из самых героических страниц в истории Украины".
Также состоялось торжественное шествие в Парке Вечной Славы в Киеве и возложение цветов к Вечному Огню на могиле неизвестного солдата.
"Мы пришли сюда, чтобы почтить память погибших, почтить память тех, кто защищал Советский Союз, Украину и нас с вами от фашистов. Слава этим людям, слава погибшим! — заявил народный депутат Украины, сопредседатель политической партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Вадим Рабинович. — Земля Украины окроплена кровью дедов и прадедов почти всех, кто живет сегодня в нашей стране… Это было во время Великой Отечественной войны. Я напоминаю для тех, кто пытается назвать это иначе. Мы обязаны помнить это и в сердце, и в голове и не допускать возникновения фашизма в нашей Украине".
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!
Обсуждения
Новости